Из-за «крушения» Госуслуг в отделениях ГИБДД возник коллапс

Причиной оказался «разрыв связи» между информационными системами самого ведомства и базами данных портала госуслуг. Так что теперь ни зарегистрировать транспорт, ни сдать экзамены просто невозможно! Из-за этого Госавтоинспекции придется возобновить работу по старому сценарию: через электронную или живую очередь — это указание главк МВД России уже передал на места.

При этом Госулуги позволяли четко регулировать количество граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях на протяжении всего рабочего дня. Сейчас же люди начнут приходить, как им удобно. А это чревато скоплением большого числа посетителей… То есть «офисы» ГИБДД не только могут, но и обязательно станут рассадниками ковида.

Впрочем, полицейское начальство призывает подчиненных на местах увеличивать, как часы приема, так и число задействованных сотрудников. Вот только, где же их взять? Всевозможные сокращения и оптимизации уменьшили штат гаишников до предела.

Убедитесь сами: о том, что возле регистрационных подразделений ГИБДД сегодня выстраиваются дикие очереди, портал «АвтоВзгляд» рассказывал совсем недавно. В итоге поставить или снять машину на учет хотя бы за один день сегодня практически невозможно.

Также добавим, что слабости пресловутой Федеральной информационной системы ГИБДД были известны задолго до нынешнего «краха». Вот только люди в погонах не сделали ровным счетом ничего, чтобы ФИС ГИБДД-М стала надежнее и стабильнее.