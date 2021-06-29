Когда понты не дороже денег: первый тест-драйв нового Cadillac Escalade

Внутри внедорожник не менее, если не более роскошен. Тут царствует карбон, алькантара, дорогих пород дерево и разлитый повсюду рояльный лак. Впрочем, совсем не этим намерен удивлять своих владельцев флагманский внедорожник.

Впервые для автомобильной отрасли джиэмовцы установили в салоне изогнутый, на органических светодиодах дисплей, обладающий неимоверной четкостью изображения с разрешением 8К диагональю 38 дюймов! Он включает в себя 7,2-дюймовую «тачевую» панель управления, 14,2-дюймовую «приборку» и информационно-развлекательный планшет на 16,9'. Круто? Еще как, ведь такие телевизоры и на кухне не у каждого-то есть! Но это еще не все…

Приборная панель способна работать в режиме потокового видео с графическими и голосовыми подсказками навигации, фиксировать опасные объекты на проезжей части, причем даже раньше, чем их заметит человеческий глаз. В том числе, в темноте и при движении задним ходом. Добавлю, что речь идет не только об автомобилях и пешеходах, но и велосипедистах-самокатчиках и даже диких животных, что в принципе, простите, одно и то же. Конечно, заигрываться в такой автосимулятор все же не стоит, но в качестве преданного помощника он сгодится еще как. Особенно на отвесных спусках-подъемах и в условиях ограниченной видимости. Скажем, при непогоде.