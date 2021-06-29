Когда понты не дороже денег: первый тест-драйв нового Cadillac Escalade

Да, немногие знают, что именно с «Кадиллаков» в автопроме началось массовое использование климат-контроля, диодных фонарей, систем ночного виденья и трансляции картинки с камеры в зеркале заднего вида, а также автоматического переключения ближнего света фар на дальний и наоборот.
Инноваций, навязанных американцами мировому машиностроению, даже больше, чем шуток в Comedy Club. Не сплошал и новейший Cadillac Escalade, представивший россыпь уникальных «примочек», которые еще долго не дадут спокойно уснуть завистливым конкурентам.
Впрочем, для начала давайте посмотрим, как флагманский «проходимец» преобразился внешне. Спасибо автомобильным богам, что внедорожник сохранил узнаваемые черты, хотя при этом и заметно изменился. Скептики уже успели вылить порцию желчи в сторону General Motors за то, что Escalade лишился любимой всеми двухэтажной фронтальной оптики. Признаюсь, я и сам, впервые увидев автомобиль на картинках, был несколько обескуражен.
Однако, скажу я вам, это тот редкий случай, когда живьем машина смотрится круче, чем на фото. Новые фары вполне себе органично вписались в исполинский фасад, разбавленный трехмерной ячеистой решеткой радиатора, которая, кстати, может быть в трех различных вариантах оформления. Корма преобразилась за счет деликатной иллюминации вертикальных фонарей, более гранеными стали боковые панели и капот. В общем, что бы там кто ни говорил, а образ нового Cadillac Escalade по-прежнему прекрасен, солиден и суров.
Внутри внедорожник не менее, если не более роскошен. Тут царствует карбон, алькантара, дорогих пород дерево и разлитый повсюду рояльный лак. Впрочем, совсем не этим намерен удивлять своих владельцев флагманский внедорожник.
Впервые для автомобильной отрасли джиэмовцы установили в салоне изогнутый, на органических светодиодах дисплей, обладающий неимоверной четкостью изображения с разрешением 8К диагональю 38 дюймов! Он включает в себя 7,2-дюймовую «тачевую» панель управления, 14,2-дюймовую «приборку» и информационно-развлекательный планшет на 16,9'. Круто? Еще как, ведь такие телевизоры и на кухне не у каждого-то есть! Но это еще не все…
Приборная панель способна работать в режиме потокового видео с графическими и голосовыми подсказками навигации, фиксировать опасные объекты на проезжей части, причем даже раньше, чем их заметит человеческий глаз. В том числе, в темноте и при движении задним ходом. Добавлю, что речь идет не только об автомобилях и пешеходах, но и велосипедистах-самокатчиках и даже диких животных, что в принципе, простите, одно и то же. Конечно, заигрываться в такой автосимулятор все же не стоит, но в качестве преданного помощника он сгодится еще как. Особенно на отвесных спусках-подъемах и в условиях ограниченной видимости. Скажем, при непогоде.
Скрасить настроение обитателей салона призвана умопомрачительная акустическая система AKG с 36 динамиками и эффектом концертного зала, а пассажирам двух задних рядов доступны индивидуальные мониторы развлекательного центра. Опять же — самые большие в автосегменте — по 12,6 дюймов каждый.
Причем совсем не обязательно смотреть один и тот же фильм: пока дети будут лицезреть очередных «покемонов» с «телепузиками», ты можешь спокойно наслаждаться любимой по видеозвонку, а на худой конец — приятной музыкой, попутно раздавая «лайки» не менее приятным инстакрасоткам.
Кстати, даже такому баскетболисту, как я, ростом под пару метров, вполне себе комфортно устроиться на галерке. Благодаря растянутой до 3071 мм колесной базе и прибавке 238 мм в длину, почти на 40% увеличилось пространство для ног, которые отныне можно даже вытянуть под кресла второго ряда. Кроме того, без малого на 70% вырос объем грузового отсека, готового вместить, казалось бы, невмещаемые 3089 литров поклажи. Такой вот премиальный грузовик!
Между тем, пережив пять поколений, тяжелый полноприводный Escalade напрочь лишился той самой «грузовитости», чему «виной» новая платформа и полностью независимая задняя подвеска. Да-да, теперь вместо моста тут комфортабельная «многорычажка». Больше никаких ударов с раскачкой на рытвинах и ухабах, да и в повороты «великан» вкручивается охотнее прежнего.
Скажу больше: вне зависимости от дорожных и бездорожных условий эксплуатации, комфорт обитателей американских апартаментов останется непоколебимым. В помощь — адаптивная пневмоподвеска, умеющая самостоятельно менять на ходу клиренс с 203 до 183 мм, а для облегчения посадки-высадки автомобиль можно опустить и того ниже — до 153 мм.
Плачь, «Гринпис» и радуйся, «налоговая» — под капотом Cadillac Escalade по-прежнему хардкорный, ласкающий слух V8. Правда, после совокупления с новым 10-скоростным «автоматом», 6,2-литровый мотор стал выдавать на 10 сил меньше и ускорять автомобиль до сотни на 0,1 секунды дольше. Впрочем, вы вряд ли когда-нибудь это почувствуете. Недостатка тяги у этого «верзилы» нет от наречия «вообще». Да что там: в зубах хоккеиста Александра Овечкина зазор больше, чем пробел в мощности нового Escalade.
Упряжка в 416 могучих «жеребцов» позволяет с легкостью тащить за собой не только 3,5-тонную рамную махину, но и до неприличия загруженный прицеп. На выбор — четыре режима вождения, включая спортивный и внедорожный. Причем — забавы ради и экономии «горючки» для — система деактивации цилиндров обучена отключать до шести «горшков», что позволяет реже заезжать на АЗС, пусть даже и теоретически.
Согласитесь, считать деньги на бензин для автомобиля за 10 000 000 рублей, да еще и подпадающего под налог на роскошь, как минимум глупо. К тому же, экономить на владении американской иконой роскоши и стиля попросту несолидно. Да что там говорить, если первую партию автомобилей, предназначенных для России, уже раскупили по предварительным заказам. Похоже, не понты дороже денег, а совсем наоборот.