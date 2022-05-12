Ростовскую ГИБДД заподозрили в вымогательстве взяток с военного конвоя ДНР

— Везем ночники (приборы ночного видения, — прим. ред.) и радиостанции, полстраны проехали, а родные ростовские гаишники содрали «пятерочку» за проезд на Самбеке… Можно было бы и подискутировать, но время поджимало — пришлось отдать, — расказал в своем телеграм-канале г-н Ходаковский о подробностях изъятия лихими сотрудниками ДПС 5000 рублей. — Что происходит в головах у народа? Понятно, что у них нет никаких оснований изымать груз, или препятствовать проезду. У них хватает методов подпортить жизнь, но все равно остается вопрос: как это понять, когда одни жизнь свою отдают, а другие при этом наживаются?..

На скандальный пост «в телеге» уже отреагировало ростовское Управление МВД, сообщившее, что «по данному факту назначена служебная проверка, проведение которой поручено подразделению собственной безопасности. При подтверждении информации, сотрудники понесут наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел».

Напомним, что около месяца назад в Ростовской области было задержано около сотни бывших и действующих сотрудников местной ГИБДД. Все они проходят по делу о вымогательстве взяток у водителей, проезжавших по М4 «Дон» через пост ДПС ГИБДД №1 в городе Аксае в период с 2017-го по 2020-й год. Сообщалось, что коррумпированные сотрудники дорожной полиции фотографировали проезжающий автотранспорт. Полученные изображения редактировали таким образом, чтобы на них оказывались запечатлены мнимые нарушения ПДД. «Отфотошопленные» фотоматериалы оперативно пересылались подельникам-гаишникам, расположившимся в нескольких километрах от места съемки. Последние останавливали автомобили жертв, предъявляли им поддельные доказательства правонарушений и вымогали взятки за неоформление протоколов. Суммы мзды варьировались от 5000 до 500 000 рублей.

Подобные задержания алчных гайцов проходили в регионе и в прошлом, и в позапрошлом году. Но, как мы видим, все бестолку. Не пора ли принимать радикальные меры?

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