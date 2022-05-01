Хорошего должно быть много: тест-драйв VW Teramont против Mazda CX−9

По идее, все с Mazda CX−9 и Volkswagen Teramont должно быть понятно еще до того, как ты садишься за руль. Тут «японец» до мозга костей, там — «европа». Между тем, все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Ведь, с одной стороны, мы имеем модель VW, сделанную для американского рынка, с оглядкой на специфические автомобильные вкусы тамошних пожирателей гамбургеров. А на другой чаше весов — твердое знание, что практически все современные Mazda отличаются от моделей других марок-соотечественников вполне «европейским» поведением на дороге.

Внешне кроссоверы, понятное дело, выглядят сильно по-разному. Игривая азиатчина Mazda против кубической монументальности и сдержанности Volkswagen. В принципе, этим все сказано. Экстерьер CX−9 тяготеет к изгибам, плавными переходами и прочим «стремительностям» в дизайне.

На этом фоне Teramont смотрится, словно жесткое и геометричное порождение порядка и основательности. Колесная база у «немца» длиннее — 2979 мм против 2930 мм у Mazda. Почти 5 сантиметров — это прилично. Разница в длине кузовов SUV меньше — 5097 мм у «немца» и 5075 мм у «японца». При этом Teramont шире CX−9: 1990 мм против 1969 мм.