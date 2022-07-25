Разгромлена банда офицеров ГИБДД, вымогавших взятки за наркотики у автомобилистов

— В начале месяца были задержаны 14 участников преступной группы, действовавшей в Ставропольском крае. В нее входили 11 сотрудников ДПС, а также гражданские лица. В прошлом году командир подразделения Николай Дмитриенко организовал преступную группу для систематического вымогательства взяток, куда вошли его подчиненные. Сотрудники полиции угрожали водителям автомобилей фальсификацией доказательств и уголовным преследованием за незаконный оборот наркотиков, вынуждая передавать им взятки, — рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин РГ.
Пятигорские СМИ утверждают, что тогда был задержан и заместитель Дмитриенко — лейтенант полиции Максим Чайка. Кроме того, в банду входили местный оперуполномоченный капитан Артем Узден, семь сотрудников ППС и водитель. Сообщается также, что банда полицейских подозревается в вымогательстве денег у граждан, подозреваемых в хранении наркотиков.
Напомним, что несколько лет назад печально известный Кущевский пост ГИБДД на трассе М4 «Дон» прославился тем, что работавшие на нем сотрудники ГИБДД во время досмотров следовавших через КП машин подбрасывали их водителям наркотики, а потом вымогали у них деньги — за то, что не будут возбуждать уголовные дела по факту хранения запрещенных веществ.
Из-за скандала, разразившегося в СМИ, МВД и ФСБ организовали целую спецоперацию по расследованию деятельности служивых с «Кущевки». Доказательств фальсификаций уголовных дел по хранению наркотиков тогда официально обнаружено так и не было. Однако Кущевский пост в итоге был закрыт.
Уже в 2022 году ФСБ вместе с сотрудниками МВД «накрыли» целую банду сотрудников ГИБДД в Ростовской области. Тогда было задержано около сотни бывших и идействующих сотрудников местной ГИБДД. Все они проходят по делу о вымогательстве взяток у водителей, проезжавших по М4 «Дон» через пост ДПС ГИБДД №1 в городе Аксай в период с 2017-го по 2020-й год. Ростовские «оборотни» фотографировали проезжающий автотранспорт. Полученные изображения редактировали таким образом, чтобы на них оказывались запечатлены мнимые нарушения ПДД. «Отфотошопленные» фотоматериалы оперативно пересылались подельникам-гаишникам, расположившимся в нескольких километрах от места съемки. Последние останавливали автомобили жертв, предъявляли им поддельные доказательства правонарушений и вымогали взятки за неоформление протоколов. Суммы мзды варьировались от 5000 до и 500 000 рублей.