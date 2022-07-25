Разгромлена банда офицеров ГИБДД, вымогавших взятки за наркотики у автомобилистов

— В начале месяца были задержаны 14 участников преступной группы, действовавшей в Ставропольском крае. В нее входили 11 сотрудников ДПС, а также гражданские лица. В прошлом году командир подразделения Николай Дмитриенко организовал преступную группу для систематического вымогательства взяток, куда вошли его подчиненные. Сотрудники полиции угрожали водителям автомобилей фальсификацией доказательств и уголовным преследованием за незаконный оборот наркотиков, вынуждая передавать им взятки, — рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин РГ.

Пятигорские СМИ утверждают, что тогда был задержан и заместитель Дмитриенко — лейтенант полиции Максим Чайка. Кроме того, в банду входили местный оперуполномоченный капитан Артем Узден, семь сотрудников ППС и водитель. Сообщается также, что банда полицейских подозревается в вымогательстве денег у граждан, подозреваемых в хранении наркотиков.

Напомним, что несколько лет назад печально известный Кущевский пост ГИБДД на трассе М4 «Дон» прославился тем, что работавшие на нем сотрудники ГИБДД во время досмотров следовавших через КП машин подбрасывали их водителям наркотики, а потом вымогали у них деньги — за то, что не будут возбуждать уголовные дела по факту хранения запрещенных веществ.