Как не «поймать» ни одного штрафа в автопутешествии на юг

На это комбо-устройство наш выбор пал по нескольким причинам. Во-первых, это действительно новинка для российского рынка автоэлектроники, не избалованного сейчас подобными явлениями. Во-вторых, «комбайн» имеет не только фронтальную камеру, но и возможность активно использовать дополнительную тыловую видеокамеру, фиксирующую события, происходящие за кормой машины. И в-третьих, он может кое-что, что недоступно пока основной массе устройств-конкурентов. Впрочем, обо всем по порядку.
В своей полной комплектации гаджет предстал перед нами в виде двух коробочек. В той, что побольше — сам аппарат, в более мелкой — дополнительная камера с проводом для ее подключения. На простой, со вкусом оформленной упаковке комбо-устройства имеется практически полный набор данных, позволяющий составить представление о гаджете: внешний вид устройства, его характеристики, ключевые опции… Исчерпывающе.
Открыв упаковку, мы убедились, что даже если курьер интернет-магазина решил бы поиграть ею в футбол, с аппаратом внутри нее ничего бы не случилось. Он покоится в собственном «бронежилете» из вспененного пластика. А все сопутствующие комплектующие — кронштейны («присоска» и «наклейка»), провод питания в прикуриватель, «шнурок» USB, дополнительный фильтр на объектив, — все лежит в своих коробочках.
Корпус EVO LaserVision WiFi Signature Dual выполнен в «фотоаппаратном» форм-факторе. Если есть опасения, что кто-то из посторонних может покуситься на стильный «фотоаппарат» под лобовым стеклом, его в любой момент можно легко снять — благодаря тому, что к кронштейну этот iBOX крепится через мощный магнитный разъем. Приехал на парковку, снял «комбайн», убрал его в специальный бархатный чехольчик из комплекта поставки и спрятал от посторонних глаз. Кронштейн крепления к «лобовухе» мы предпочли использовать «присосочный». Как оказалось, он тут ну очень мощный: руками оторвать присоску от стекла просто нереально — быстрее отломаешь пластик. Так что никакие колдобины обрушить девайс не в состоянии. Питание и провод от камеры заднего вида подключаются не к самому устройству, а к специальным входам на кронштейне. Это позволяет снимать/ставить «комбайн» одним движением руки.
Первое впечатление после включения устройства оказалось ярким во всех смыслах этого слова. Трехдюймовый цветной экран на редкость сочно и четко передает картинку. Это — заслуга сразу нескольких элементов системы. Во-первых, это антибликовый CPL-фильтр, который идет в комплекте с устройством. Он уменьшает влияние яркого солнца на качество записи. Во-вторых — фронтальная камера, способная «писать» с разрешением 1920х1080. Нельзя не упомянуть и высокочувствительную двухмегапиксельную матрицу Sony Starvis IM307. За сами процессы обработки и записи видео отвечает продвинутый процессор Mstar 8339.
В результате такой «командной работы» мы получаем отличного качества запись. Происходящее вокруг машины, госномера других ТС, всё фиксируется с высокой четкостью. В случае чего, — при ДТП или другой внештатной ситуации на дороге, — после просмотра видеозаписи ни у кого не останется сомнений в хронологии и деталях случившихся событий. Для «разбора полетов» с участием полиции это бывает неоценимо.
Управляется и настраивается iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual четырьмя кнопками, размещенными по углам устройства рядом с экраном. Кнопки входа, «ОК» и пары «стрелок» для движения по объемному, но простому и интуитивно понятному меню более чем достаточно, чтобы за пять минут настроить гаджет под свои потребности. Тем более, что настройки видеорегистратора и антирадара сгруппированы в двух разных разделах, не требующих особых затрат умственной энергии для освоения.
Что особенно порадовало, так это формат отображения текущей информации на дисплее. При отсутствии на горизонте полицейских рубежей контроля, поверх картинки, транслируемой фронтальной камерой, показывается крупная, на ¾ экрана, цифра текущей скорости автомобиля. Во многих устройствах-конкурентах она демонстрируется «мелким шрифтом», заставляя, в случае чего, вглядываться и дополнительно отвлекаться от дороги.
Когда прибор засекает полицейскую камеру, на экране загорается еще и сфера ее «интереса» — автобусная полоса, скорость, «обочина» или что-то еще. Эта же информация дублируется и голосом. Как выяснилось, iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual умеет засекать даже маломощные радары, в том числе и те, которые «стреляют в спину», например типа «Кордон» или Multaradar (Робот). Это заслуга патч-антенны большого размера, модуля XDR и усилителя сигнала LNA, которыми оснащено устройство. Излучение лазерных радаров «Полискан», «Амата», ЛИСД, ЛИСД 2 улавливается специальным датчиком с двумя линзами и приемниками.
Свои устройства iBOX снабжает обширнейшей собственной библиотекой сигнатур разных типов полицейских радаров. Уловив подозрительный радиосигнал, процессор гаджета сравнивает его с сигнатурой из своего каталога и принимает решение о подлинности.
У автора этих строк есть несколько, скажем, «тестовых» бензоколонок и торговых центров, на радиосигналы автоматических дверей которых, вопреки всем уверениям разработчиков, реагирует 90% тестируемых «антирадаров». Так вот: iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual на них даже не пискнул! Причем не только в режиме «город», подразумевающем наличие в эфире множества ложных сигналов, но и в режиме «трасса». Возможно, это заслуга алгоритма фильтрации X-Сигнатур, применяемого компанией iBOX.
Показалась, кстати, забавной опция, позволяющая взмахом руки моментально отключить звуковое оповещение о камере впереди. Не особо представляю, зачем мне эта опция «да помолчи ты!», но кому-то может быть и пригодится.
Сейчас полицейские радары постепенно заменяются камерами, вычисляющими скорость машины с помощью анализа видеоизображения. Их невозможно засечь издалека, они ничего не излучают. О них можно только знать заранее, если имеется актуальная информация о координатах таких рубежей полицейского контроля. В протестированном «комбо» от iBOX такая база в наличии, и он заранее предупредит о таких камерах, сверяясь с текущими координатами машины по GPS и ГЛОНАСС. Однако ГИБДД устанавливает все больше камер, а также меняет расположение ранее установленных. Чтобы не нарваться на «сюрприз», рекомендуем примерно раз в полгода обновлять информацию в любом «антирадаре».
В случае с iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual эта операция не требует подключать его проводом к компьютеру или обновлять прошивку с использованием предварительно «заряженной» SD-карты памяти. Все гораздо проще. Устанавливаем на свой смартфон фирменное приложение iBOX Drive из App Store или Google Play, включаем WiFi на «комбайне», «коннектим» его со смартфоном и через приложение обновляем программу радар-детектора. Иной раз, особенно после спорной или конфликтной ситуации либо между водителями, либо с сотрудником ГИБДД (на дороге всякое случается), требуется оперативно либо сохранить видео с «регика», либо показать его на большом экране, либо отправить кому-то по интернету. Через WiFi-модуль iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual можно в любой момент быстро «слить» нужный ролик на свой смартфон, через все то же приложение iBOX Drive. А затем, например, опубликовать в соцсетях «горячий репортаж» с места событий.
Кстати, с 1 июля 2022 iBOX ввел расширенную цифровую гарантию на все свои приборы. Больше не понадобится чек и гарантийный талон. Для полноценного сервиса нужно всего лишь зарегистрировать устройство iBOX в личном кабинете сайта iboxstore.ru в течение 14 дней после покупки и получить подтверждающее СМС. На устройства IBOX, приобретенные до введения цифровой гарантии, нужно оформить ее до 1 сентября.
Судя по опыту многих автомобилистов, путешествия в Сочи и вообще в Краснодарский край не обходятся без неприятных «приключений» с участием как алчных местных гаишников, так и дерзких «гонщиков» из числа аборигенов. Поэтому такая штуковина как iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual вполне может помочь выпутаться из неприятной дорожной ситуации.