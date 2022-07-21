Как не «поймать» ни одного штрафа в автопутешествии на юг

Первое впечатление после включения устройства оказалось ярким во всех смыслах этого слова. Трехдюймовый цветной экран на редкость сочно и четко передает картинку. Это — заслуга сразу нескольких элементов системы. Во-первых, это антибликовый CPL-фильтр, который идет в комплекте с устройством. Он уменьшает влияние яркого солнца на качество записи. Во-вторых — фронтальная камера, способная «писать» с разрешением 1920х1080. Нельзя не упомянуть и высокочувствительную двухмегапиксельную матрицу Sony Starvis IM307. За сами процессы обработки и записи видео отвечает продвинутый процессор Mstar 8339.

В результате такой «командной работы» мы получаем отличного качества запись. Происходящее вокруг машины, госномера других ТС, всё фиксируется с высокой четкостью. В случае чего, — при ДТП или другой внештатной ситуации на дороге, — после просмотра видеозаписи ни у кого не останется сомнений в хронологии и деталях случившихся событий. Для «разбора полетов» с участием полиции это бывает неоценимо.

Управляется и настраивается iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual четырьмя кнопками, размещенными по углам устройства рядом с экраном. Кнопки входа, «ОК» и пары «стрелок» для движения по объемному, но простому и интуитивно понятному меню более чем достаточно, чтобы за пять минут настроить гаджет под свои потребности. Тем более, что настройки видеорегистратора и антирадара сгруппированы в двух разных разделах, не требующих особых затрат умственной энергии для освоения.