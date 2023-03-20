Полиция задержала топ-менеджера УАЗа за взятку от компании-поставщика автозавода

Следком при поддержке оперативников Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Ульяновской области взяли с поличным начальника отдела экономической безопасности ООО «УАЗ» Андрея Букина. Анонимные источники местных СМИ утверждают, что «безопасник» получил наличными 160 000 рублей в качестве «отката» от одной из компаний-поставщиков металлопроката для ульяновского автопроизводителя.

Издание 73online.ru предполагает, что коррупционная схема могла иметь место при закупках сырья для ООО «УАЗ-Автокомпонент» — «дочке» Ульяновского автозавода. Поскольку должность коммерческого директор там занимает якобы сожительница Букина — Валерия Сырова. Сообщается также, что задержанный полностью сознался в содеянном и подписал «чистосердечное». В связи с чем под стражу его брать не стали. Следственным отделом СК РФ по Засвияжскому району Ульяновска возбуждено уголовное дело.

Характерно, что 35-летний Андрей Букин в свое время был уволен с должности начальника отделения по обслуживанию Засвияжского района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновску. Несколько лет назад он стал виновником ДТП, в котором погибли пять человек, включая трех маленьких детей, после чего был уволен из полиции. Суд приговорил тогда Букина к пяти годам колонии-поселения, однако он вышел на свободу условно-досрочно — через 2,5 года. И со временем устроился на работу на УАЗ.