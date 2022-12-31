Цирк с конями: нечеловеческие квесты, которые подкидывает владельцу УАЗ «Буханка»

Есть на свете транспортные средства, эргономика которых разрабатывалась не для людей, а скорее для пришельцев. Тех, что вместо рук имеют щупальца и могут дотянуться ими до самых дальних уголков моторного отсека. И несмотря на то, что таких инопланетян в обычной жизни никто не видел, но, скорее всего, они точно существуют. Поскольку до сих пор УАЗ выпускает свою знаменитую «Буханку», спректированную явно по заказу инопланетных посланцев. Ведь в этом автомобиле присутствует совершенно непонятная инженерная логика конструкции.

Например, те операции, что в любом современном авто сложны до невозможности, в «Буханке» делаются буквально двумя пальцами одной руки. И наоборот: то, что в современном представителе автопрома исполняется легко и непринужденно, в ульяновском чуде вызывает грусть и желание уволиться даже у олдскульных механиков. Скажем, очень простая операция — контроль и долив охлаждающей жидкости. Казалось бы — все просто. Открыл капот, открутил крышечку, налил, закрутил и закрыл капот. Все.

Наибольшую сложность тут вызывает процедура открывания емкости с антифризом и попытка снайперски направить струю жидкости в узкую горловину расширительного бачка. У «Буханки» все совсем не так. Сначала нужно напрячь интеллект в попытке определить, а где же этот самый бачок прячется: под капотом его нет. Кстати, и капот у «Буханки» расположен нетривиально: в салоне между передними сиденьями. Но заглядывать туда не очень удобно.