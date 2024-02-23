Тотальные алкорейды ГИБДД: полиция не поддерживает «пьяное» 23 февраля

Ежегодно в России сотрудники ГИБДД отлавливают около 400 000-500 000 поддатых рулевых. При этом любопытно, что гаишники не раскрывают данных, снижается ли число граждан, севших за руль подшофе, остается стабильным многие годы или растет. Хотя охотно говорят о снижении числа ДТП с участием пьяных водил. Но, как бы то ни было, «пьяные» рейды служивые проводят регулярно и особенно в долгие выходные. И нынешние народные гуляния, связанные с празднованием 23 февраля, не исключение.

В этом году облавы на нетрезвых «рулевых», слишком уж заигравшимися с отмечанием «Дня защитника отечества», проходят 23, 24, 25 и (для особо запойных) даже 26 февраля. Так что, граждане автомобилисты, будьте бдительны и не переусердствуйте за праздничными столами. А лучше, на самом деле, воспользоваться услугами – пусть и дорогущим – такси. Ну или пусть жены, если они с «правами», не пьют.

Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что ГИБДД «воюет» с несознательным элементом не только по красным дням календаря. В уходящем феврале-2024, например, служба провела уже 11 всероссийских рейдов против пьянства за рулем.

Что, учитывая многолетнюю традицию этих акций, явно идет на пользу дела. Так, например, только в прошлом году число ДТП с пьяными водителями сократилось на 14% по сравнению с 2022-ым, а количество пострадавших в них сократилось на 13%.

И кто бы сомневался, что работа придорожных полицейских в этом направлении – исключительно во благо общества.

Фото портала АвтоВзгляд.

Однако эти же люди своими же руками полностью дискредитируют свою же деятельность, заставляя, в том числе, сомневаться и в количестве привлеченных к ответственности реально нетрезвых автовладельцев. А ну как это в массе своей «развод» честных граждан с помощью «левых» гаишных алкотестеров и аффилированных с ними медиков? О подобных случаях, кстати сказать, не раз писал портал «АвтоВзгляд», да и в соцсетях тому масса подтверждений.

А повод сомневаться в «чистоте рук» гайцов есть. Во втором зимнем месяце 2024-го эти ребята во всю кошмарили страну рейдами «Чистый номер». Эти мероприятия случились 13, 14, 19, 20, 21 февраля – то есть аккурат тогда, когда значительная часть России утопала в снегопадах, а коммунальщики забрасывали и дороги, и автомобили тоннами реагентов.

Фото globallookpress.com

И в этих условиях «сохранить в невинности» ГРЗ своего авто мог редкий автовладелец: ну не чистить же номерные знаки каждые десять минут, честное слово. Чем активно и пользовались присные главного гаишника страны генерала Черникова. Любопытно даже, сколько «палок» и денег в казну они «срубили», нажившись на объективно случившихся проблемах простых водителей?..

Иными словами, нагло демонстрируя свою нечистоплотность в использовании природных катаклизмах против простого человека, блюстители дорожного порядка ставят под большое сомнение и свою «честную» борьбу с «зеленым змеем», якобы «обвившим» руль автомобилей сотен тысяч россиян.