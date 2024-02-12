Как ГИБДД штрафует водителей из-за льда на проезжей части

Плохие дорожные условия и вызванные ими аварии – еще не повод избежать штрафа. К такому выводу пришел Верховный Суд при рассмотрении дела автомобилиста.

Жалоба Ирины Сибгатуллиной на несправедливый, по ее мнению, штраф ГИБДД была недавно рассмотрена в ВС после почти полутора лет движения по судебным инстанциям.

ДТП, ставшее предметом разбирательства, произошло утром 14 ноября 2022 года на эстакаде над железнодорожными путями в районе дома 50 по улице Озерной в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Девушка двигалась по этому двухполосному мосту за рулем Kia Rio. По ее версии, из-за гололеда машина в какой-то момент перестала слушаться руля и столкнулась с грузовой Scania и легковым Volkswagen. Прибывший на место происшествия наряд ГИБДД оценил обстановку, опросил участников инцидента и оформил гражданке штраф по ч. 1 ст. 12.15 КоАП («Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») – 1500 рублей. Мадам Сибгатуллина сочла наказание несправедливым и принялась обжаловать его в судебном порядке. Все инстанции поддержали решение инспектора ДПС и дело дошло до Верховного Суда.

Фото: globallookpress.com

Последний сослался на пункт 9.1 ПДД, устанавливающий количество полос движения и порядок проезда по дороге в отсутствии знаков и разметки. И пришел к выводу, что пилот Kia Rio нарушила его, спровоцировав тем самым аварию.

Любопытна формулировка в итоговом постановлении высшей судебной инстанции: «указание в жалобе на отсутствие у Сибгатуллиной И.М. умысла на нарушение ПДД, а также на то, что ДТП произошло не по ее вине, а вследствие гололеда и ненадлежащего содержания дороги, не влекут отмену постановленных по делу актов». Вот так вот!

Почему? А потому, что в данном деле, оказывается, выясняется вина водителя, в отношении которого возбуждено производство о нарушении ПДД. А степень вины в совершении ДТП каждого из прочих его участников «подлежит определению в ином порядке». В итоге штраф Сибгатуллиной остался в силе.

Таким образом получается, что любой водитель, чью машину (не дай Бог!) из-за погодных условий вынесет на «встречку» или, скажем, кинет на автомобиль соседа по потоку, будет считаться по определению виноватым в аварии. Даже если он не совершал никаких маневров! А с дорожниками, допустившими появление льда на асфальте, должен разбираться «в ином порядке» вообще непонятно кто.