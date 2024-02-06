Суд разрешил ГИБДД наказывать водителей-грубиянов

Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес решение по иску МВД к автомобилисту о защите чести и достоинства. Характерно, что гражданин фактически своими руками изготовил компромат на самого себя.

Из материалов дела следует, что инцидент, ставший предметом разбирательства, случился в прошлогоднюю пасхальную ночь. Его героями стали лейтенант отдельной роты ДПС «Энгельсское» Саратовской области и некий автомобилист. Около трех часов после полуночи сотрудник занимался тем, что обеспечивал перекрытие дороги с помощью своей патрульной машины и коммунальной техники. В какой-то момент туда прибыл второй участник истории: он желал срочно проехать на личном авто сквозь оцепление по своим делам. Гражданину объяснили причину появления непреодолимой помехи движению.

Сложившаяся ситуация сильно задела автомобилиста. Его возмущение происходящим было столь велико, что он обнажил свой смартфон и принялся снимать происходящее на видео. Которое впоследствии выложил на всеобщее обозрение в Сеть под заголовком «Клинические признаки у инспектора ДПС?/ДПСник записался в соседи». Однако история, увековеченная в ролике, свидетельствует, скорей, о «клинике» в голове у его автора.

Ведущую партию в представлении исполняет именно водитель - своими воплями в адрес сотрудника ГИБДД, цитируем: «Выйди, дай проехать!», «Упор лежа принять!», «Упор лежа принял сюда!», «Заявление принимай!», «Я говорю заявление принимай!», «Принимай заявление давай, хватит тут клоунадничать!», «Вы что, вы что клоунадничаете, инспектор!», «Вы меня, инспектор, инспектор, не злите, пожалуйста!», «Вы прикалываетесь, что ли?», «Вы глухой?» и тому подобными сентенциями, сдобренными нецензурщиной.

Фото: АвтоВзгляд

Инспектор оказался умным человеком. Видимо понимая, что дело в конце концов окончится публикацией видео «в интернетах», офицер вел себя максимально спокойно и корректно с буйным «я-оператором». Его поистине ангельское хладнокровие смотрелись особенно рельефно на фоне комментариев водителя к своей будущей аудитории типа: «вот так, ребята, вот такие инспектора такие, за каким-то одним столом», «ребят, вот она провокация идет от инспекторов ДПС, «делайте выводы, пишите комментарии про инспектора ДПС».

Ролик, впоследствии размещенный автомобилистом на одном не особо дружественном ресурсе, посмотрели не только его подписчики, но и представители МВД. Там оценили всю глубину сюжета, талантливую игру актеров и мастерство постановщика «киноленты». После чего обратились в суд с иском о защите чести и достоинства.

Поразительно, но суды низших инстанций отклонили иск. Видимо сочтя, что подобная манера общения гражданина с другим человеком (если он в полицейской форме) – вполне нормальное явление. Однако кассационная инстанция решила, что автор видео «применял лексику, которая передавала экспрессию циничной оскорбительности, употреблялись лексемы, связанные с половой сферой». В связи с этим, дело о защите чести и достоинства инспектора ГИБДД было отправлено на новое рассмотрение. С указанием, что нижестоящие суды обязаны были обратить внимание на оскорбительную форму высказываний ответчика, унижающих честь и достоинство полицейского.