Товарищ инспектор: кто идет служить в ГИБДД

Работа в ГАИ — это ежедневное столкновение с самыми разными рисками, постоянными стрессами и искушениями. Инспектор ДПС — фигура противоречивая. С одной стороны, он должен обеспечивать порядок на дорогах, с другой — постоянно доказывать свою беспристрастность в условиях всеобщего недоверия. Сотрудник ГИБДД — человек, ежедневно балансирующий между долгом и искушением, между желанием служить закону и давлением системы. Его работа требует не только знаний ПДД, но и крепких нервов, умения общаться с людьми и или противостоять коррупции, или осознанно становиться махровым коррупционером. Кто же выбирает эту профессию и что движет этими людьми, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Гаишники (без всякого преувеличения) функционируют в условиях постоянного напряжения. Дорога — место повышенной опасности, где каждую минуту может произойти непредсказуемое: от банального нарушения скоростного режима до серьезного ДТП с человеческими жертвами. Инспектор должен мгновенно оценивать ситуацию, принимать решения и при этом оставаться хладнокровным, даже когда водители ведут себя агрессивно.

А конфликты — неотъемлемая часть профессии придорожного полицейского. Ведь многие водители воспринимают буквально любую остановку как личную обиду, а составление протокола — как очевидную несправедливость. И тут нередко в ход идут угрозы, попытки давления на служивого, ну и откровенное хамство. Инспектору приходится быть и психологом, и дипломатом, чтобы погасить инцидент, не переходя границы.

При этом, как правило, неадекватное поведение автовладельца вызвана его глубокой уверенностью, что «гаец» тормознул бедолагу исключительно для того, чтобы получить взятку. Что ж: коррупционные риски и возможности — одна из главных проблем и особенностей ГИБДД.

Фото globallookpress.com

В руках инспектора сосредоточена власть: встреча с ним может вылиться и в штраф, и в лишение «прав», и в отправку машины на штрафстоянку. И чего греха таить: искушение воспользоваться своими полномочиями в личных целях велико, особенно когда шоферы сами предлагают «договориться». Кто-то поддается, кто-то держится принципов — но соблазн остается постоянным спутником службы.

Особенно если учесть, что работа в Госавтоинспекции для многих — не служба вовсе, а возможность. Возможность получать власть над людьми, не утруждая себя сложной карьерой. Возможность брать взятки, прикрываясь формой. Возможность не думать о завтрашнем дне, зная, что даже самый нерадивый инспектор всегда найдет способ заработать на простых водителях.

В итоге, в обывательском понимании в ГИБДД чаще всего идут те, кто не смог или не захотел состояться в нормальной профессии. Учеба в вузе? Слишком сложно. Работать руками? Слишком тяжело. Зато вызубрить, грубо говоря, пару пунктов ПДД и научиться тыкать пальцем в «неправильную» парковку —пожалуйста.

Хотя на самом деле это не так. Современные исследования опровергают стереотип о «недалеких гаишниках»: средний IQ сотрудников соответствует норме, многие имеют высшее образование (юридическое, техническое), а уровень их профессиональной подготовки заботами начальства постоянно растет. Да и мотивы, толкнувшие взять в руки «полосатую палочку», у людей очень разные.

Фото globallookpress.com

Иными словами, в ГАИ идут далеко не глупые граждане страны, просто по-разному мотивированные, причем нередко их мотивация может быть смешанной, сочетающей разные факторы. Одни — сильно социально-ориентированы. Такие искренне хотят наводить порядок во всех сферах жизни, включая ее «дорожную» составляющую, искренне видя в этой работе значимую миссию, свою личную гражданскую ответственность.

Другие — просто отпетые прагматики: ищут в ГАИ стабильности. Пусть формальная зарплата относительно невысока, но есть льготы, ранняя пенсия и ощущение принадлежности к силовой структуре. Третьих привлекает статус: они мечтают о карьере в системе МВД.

А четвертые (и их, возможно, большинство) действительно рассматривают службу как возможность и для дополнительного заработка, и как довольно незатейливый, но действенный способ самоутверждения за счет власти над другими.

При этом в ряды последних, благодаря вполне объективным обстоятельствам, рано или поздно попадают и первые, и вторые, и третьи. Причины просты.

Фото globallookpress.com

Во-первых, из-за постоянных конфликтов и негатива со стороны водителей у служивых происходит эмоциональное выгорание, и они перестают сопротивляться обстоятельствам и соблазнам. Во-вторых, постоянно имея дело с нарушениями других, у самого инспектораснижается понимание ценности закона. Возникает правовой нигилизм, позволяющий, в том числе, и «разводить» водителей.

Ну и, конечно, со временем у него (под влиянием всей полицейской системы и возможностей) формируется так называемая коррупционная готовность. В итоге мы имеем то, что имеем: подавляющее число российских автовладельцев видят в гаишнике исключительно отрицательного и не расположенного к ним персонажа.

Хотя, как мы видим, современный инспектор ГИБДД — весьма сложный психологический тип человека, в котором сочетаются социальная ответственность, потребность в стабильности и профессиональные деформации.

Он — и герой, и вымогатель, жертва системы и ее соучастник. Принимайте, короче говоря, таким, какой он есть. Но лично я считаю, что пока в обществе будет царить убеждение, что «все они взяточники», а в самой системе будут закрывать глаза на злоупотребления — так у нас ничего и не изменится. Кто бы и по каким причинам не выходил со свистком и жезлом на дорогу.