Принят закон о продлении 20-дневного срока 50-процентной скидки по штрафам ГИБДД

Одобренный депутатами в первом чтении документ предусматривает разрешение продлевать льготный срок по уплате штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

Таким образом, была поддержана правительственная поправка в КоАП, согласно которой суд или должностное лицо, оформившее постановление, получит возможность восстанавливать двадцатидневный срок, в течение которого можно оплатить наложенное административное взыскание в 50-процентном объеме.

Основанием для продления срока «скидки» станет доставка почтой копии постановления о штрафе уже после истечения льготных 20-дней.