Опасно ли ставить на машину зимнюю резину разных производителей

В ПДД имеется специальный пункт, который четко указывает, что колеса, установленные на одной оси должны быть одинаковыми по всем своим свойствам: рисунку, сезонности, размерам и т. п. Это требование легко объяснимо: разные характеристики покрышек на одной оси автоматически означают, что машина по-разному «цепляется» за асфальт правым и левым колесом.

Из-за этого она в любой момент даже при ровном прямолинейном движении может внезапно потерять управляемость и затем улететь в кювет или врезаться в другую машину со всеми возможными при этом печальными последствиями. То есть, правила прямо запрещают в случае, например, когда одно колесо на дороге было пробито, а потом вышло полностью из строя, купить ему на замену первую попавшуюся подходящую по размеру покрышку. Нужно искать замену в виде той же модели и размера от того же производителя.

И если точно такой-же нет в торговой сети или ее уже не выпускают, делать нечего — придется покупать не одну новую шину взамен погибшей, а сразу пару. Кстати говоря, этот же пункт ПДД (5.5 — если быть точным) требует, чтобы четыре колеса машины были либо все ошипованными, либо все — без шипов. Ставить на ведущую ось шипованную резину, а на ведомую обычную, как иной раз практикуют некоторые автовладельцы, с точки зрения правил дорожного движения, тоже недопустимо.