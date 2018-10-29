Опасно ли ставить на машину зимнюю резину разных производителей

shiny-diski.com.ua
Замена резины — занятие обычно не вполне бюджетное. А потому всегда есть соблазн сэкономить — заменить не все четыре шины, а только парочку. Или только одно — самое изношенное. Можно ли так поступать?
Максим Строкер

В ПДД имеется специальный пункт, который четко указывает, что колеса, установленные на одной оси должны быть одинаковыми по всем своим свойствам: рисунку, сезонности, размерам и т. п. Это требование легко объяснимо: разные характеристики покрышек на одной оси автоматически означают, что машина по-разному «цепляется» за асфальт правым и левым колесом.

Из-за этого она в любой момент даже при ровном прямолинейном движении может внезапно потерять управляемость и затем улететь в кювет или врезаться в другую машину со всеми возможными при этом печальными последствиями. То есть, правила прямо запрещают в случае, например, когда одно колесо на дороге было пробито, а потом вышло полностью из строя, купить ему на замену первую попавшуюся подходящую по размеру покрышку. Нужно искать замену в виде той же модели и размера от того же производителя.

И если точно такой-же нет в торговой сети или ее уже не выпускают, делать нечего — придется покупать не одну новую шину взамен погибшей, а сразу пару. Кстати говоря, этот же пункт ПДД (5.5 — если быть точным) требует, чтобы четыре колеса машины были либо все ошипованными, либо все — без шипов. Ставить на ведущую ось шипованную резину, а на ведомую обычную, как иной раз практикуют некоторые автовладельцы, с точки зрения правил дорожного движения, тоже недопустимо.

izhevsk.ru

Из-за такого подхода сцепные свойства передней оси и задней будут разными как на льду, так и не голом асфальте. При торможении или в скользком повороте это обстоятельство однажды непременной «вылезет». Штраф за езду на автомобиле с разными покрышками предусмотрен частью 1 статьи 12.5 КоАП — 500 рублей.

Гораздо любопытнее ситуация, когда передние колеса (для простоты допустим, что они зимние не шипованные) изготовлены одним брендом, а другие — другим. По этой причине у них будет совершенно разный рисунок протектора и неодинаковый состав (а потому и свойства) резиновой смеси. Меняют колеса таким образом обычно из соображений экономии. Так что на одной оси шины окажутся, скорее всего, новенькими, а на другой уже изношенными. ПДД подобную ситуацию не регламентируют и КоАП за это не штрафует.

Хотя при этом сцепные свойства колес передней и задней оси в одних и тех же условиях зимней дороги явно будут резко отличаться. В некоторых случаях — почти как у колес с шипами и без шипов. С аналогичной опасностью для машины в какой-то момент улететь с дороги. По этой причине, не смотря на многочисленные заверения «бывалых» в интернете, что «я так отъездил год (два/три/четыре — нужное подставить) — и все нормально», следует стараться менять сразу все четыре колеса — чтобы их сцепные свойства были более-менее одинаковыми.

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29 октября 2018
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