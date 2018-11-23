ГИБДД не будет брать деньги за выдачу госномеров

Министерство внутренних дел распространило сообщение о разрабатываемых им поправках в Налоговый кодекс. Согласно им, с 4 августа 2019 года вступят в силу изменения правил регистрации машин в России. При этом в МРЭО ГИБДД перестанут выдавать номерные знаки.

Там будут только присваивать машине госномер и вносить ее установочные данные в полицейскую электронную базу. Сами же металлические «номера», как и сейчас, будут изготавливать специально обученные и лицензированные коммерческие организации, по коммерческим ценам.

В качестве подготовки к событиям августа будущего года МВД готовит соответствующие поправки в пункты 36 и 39 статьи 333.33 Налогового кодекса.