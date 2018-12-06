«АвтоВзгляд» выключил еще одну лживую камеру ГИБДД

После публикации на портале «АвтоВзгляд» материала о сомнительно работающем комплексе фиксации нарушений в Коломенском проезде, московская ГИБДД признала, что еще одна камера в Первопрестольной неправильно штрафовала автовладельцев и временно — до устранения неисправностей — отключила «железяку».
Комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД, несколько месяцев штрафовавший столичных автомобилистов за несуществующие нарушения, признан московской полицией действительно неисправным. Это стало известно из текста ответа вр.и. о. замачальника столичной ГИБДД Юрия Дроганова на запрос главы комитета по труду и соцполитики Госдумы депутата Ярослава Нилова.
Напомним, что речь идет о случае, получившем огласку в октябре этого года, когда автовладельцы начали массово жаловаться на некорректную работу комплекса автоматической фиксации модели «АвтоУраган-ВСМ-2», висящего у дома 4, стр. 2 по Коломенскому проезду.
Возмущенные сообщения водителей на профильных интернет-ресурсах и их жалобы в различные инстанции были однотипны. На участке, контролируемом злополучной камерой, установлено ограничение скорости на уровне 60 км/ч. Люди об этом знали и ехали там с показаниями спидометра заведомо ниже 80 км/ч — в так называемом нештрафуемом диапазоне.
Но через какое-то время им приходили квитанции на оплату штрафа за превышение скорости — кому на 10—15, а кому на все 40—60 км/ч! Словно граждане сознательно неслись под камеру на 100—120 км/ч.
Портал «АвтоВзгляд» придал гласности эту ситуацию, а депутат Госдумы Ярослав Нилов на основании нашей публикации направил соответствующий запрос руководству столичной полиции. И вот пришел ответ правоохранителей.
— Изучение предоставленных записей с регистраторов, а также просмотр системы АИС «Трафик» свидетельствует о вероятной неисправности в работе комплекса, в связи с чем УГИБДД ГУ МВД России по Москве временно приостановлена его работа, — сказано в официальном послании Юрия Дроганова на имя депутата.
В связи с этим, все водители, получившие сомнительные штрафы с неисправной камеры имеют возможность обжаловать и отменить полученные при ее участии штрафы.