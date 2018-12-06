«АвтоВзгляд» выключил еще одну лживую камеру ГИБДД

Комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД, несколько месяцев штрафовавший столичных автомобилистов за несуществующие нарушения, признан московской полицией действительно неисправным. Это стало известно из текста ответа вр.и. о. замачальника столичной ГИБДД Юрия Дроганова на запрос главы комитета по труду и соцполитики Госдумы депутата Ярослава Нилова.

Напомним, что речь идет о случае, получившем огласку в октябре этого года, когда автовладельцы начали массово жаловаться на некорректную работу комплекса автоматической фиксации модели «АвтоУраган-ВСМ-2», висящего у дома 4, стр. 2 по Коломенскому проезду.

Возмущенные сообщения водителей на профильных интернет-ресурсах и их жалобы в различные инстанции были однотипны. На участке, контролируемом злополучной камерой, установлено ограничение скорости на уровне 60 км/ч. Люди об этом знали и ехали там с показаниями спидометра заведомо ниже 80 км/ч — в так называемом нештрафуемом диапазоне.