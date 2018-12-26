Московские камеры будут действовать, как противотанковые снаряды

Руководство Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы отчиталось об обновлении программного обеспечения для распознавания машин-нарушителей. Новую версию ПО для пущей значимости и модности обозвали «нейросетью».
Максим Строкер

Руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного ЦОДД Евгений Леглер сообщил журналистам, что в его подчинении теперь работает аж целая «нейросеть»:

ЦОДД запустил нейросеть. Ее использование позволит решить сразу две важные задачи. Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во-вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров, — сообщил он.

Теперь система, оформляющая штрафные постановления по данным камер автоматической фиксации в Москве, названная почему-то нейросетью, автоматически сверяет данные фиксации с базой ГИБДД, определяет марку автомобиля по габаритам и очертаниям и проверяет ее на соответсвие госномерам транспортного средства. Если выясняется, что марка автомобиля не соответствует зарегистрированному номерному знаку, материал передается в ГИБДД «для дальнейшего реагирования».

На самом деле подобное программное обеспечение еще с 80-х годов прошлого века применяется военными в системах самонаведения ракетного оружия. Только там в «мозг» ракеты заранее закладываются изображения вражеских танков или, скажем, кораблей. Все объекты, «замеченные» видеодатчком летящего снаряда, сравниваются с этим каталогом и по результатам анализа компьютер боеприпаса принимает решение об атаке.

А сейчас по точно такому же принципу новая ЦОДД-овская программа распознает машины, попавшие в объективы камер автоматической фиксации по всей Москве. И называется модным словом «нейросеть»!

штрафы, видеофиксация, видеорегистратор, vin-номер, цодд
26 декабря 2018
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