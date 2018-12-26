Московские камеры будут действовать, как противотанковые снаряды

Руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного ЦОДД Евгений Леглер сообщил журналистам, что в его подчинении теперь работает аж целая «нейросеть»:

— ЦОДД запустил нейросеть. Ее использование позволит решить сразу две важные задачи. Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во-вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров, — сообщил он.

Теперь система, оформляющая штрафные постановления по данным камер автоматической фиксации в Москве, названная почему-то нейросетью, автоматически сверяет данные фиксации с базой ГИБДД, определяет марку автомобиля по габаритам и очертаниям и проверяет ее на соответсвие госномерам транспортного средства. Если выясняется, что марка автомобиля не соответствует зарегистрированному номерному знаку, материал передается в ГИБДД «для дальнейшего реагирования».