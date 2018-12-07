Тест-драйв новой Toyota Camry: вот теперь тебя люблю я!

Алексей Батушенко
Провинциальный символ оглушительного личного успеха и жизненного процветания — седан Toyota Camry, считающайся среди значительной части отечественных автомобилистов своего рода машиной-диагнозом, в 2018-м году предстал перед нами в новом амплуа — интеллигентном и современном.
Алексей Батушенко

Модель Camry — один из столпов благополучия Toyota на российском авторынке — в течение всей долгой истории своего существования в нашей стране вызывала достаточно противоречивые эмоции, оставаясь при этом наиболее востребованной машиной в своем сегменте.

Из-за подобной «исторической противоречивости» рассказ об этом большом семейном седане ну никак не построить без сравнения с прошлыми поколениями модели, — уж извини, читатель…

Спорить по поводу внешности Camry можно долго и с упоением. Любителей Toyota-style в современном исскустве среди поедателей продукции азиатского автопрома не меньше, чем его хулителей. Но на вкус и цвет, как говорится, — «все фломастеры разные». Конечно, если задаться целью, то у пристрастного наблюдателя, в процессе «разложения на атомы» внешнего вида «морды», боковин и кормы машины, вероятно, найдется куча доводов, как в поддержку идей тойотовских стилистов, так и совсем даже противоположных.

Практической пользы от этого занятия все равно не будет, поскольку никто не может поспорить с тем, что нынешняя Camry получила современный дизайн и на равных конкурирует в этом смысле с Volkswagen Passat, Mazda 6, Hyundai Sonata и KIA Optima. Если в ряде «фишек» и не превосходит их. Можно как угодно относиться к Toyota, но назвать сейчас внешность Camry скучной или старомодной однозначно нельзя. Впрочем, на фото все видно и без описания.

Батушенко

Если снаружи Toyota Camry просто похорошела, то внутри нее человека, пораженного вирусом болезни под названием «камри головного мозга», будет ждать что-то вроде божественного откровения.

В салоне Camry — без шуток! — произошла самая настоящая революция стиля. Наконец-то японцы избавились от переключателей, кнопок и крутилок, с дизайном, еще в начале тысячелетия возведенного ими в ранг единственно приемлемого.

Надо полагать, что даже для достаточно консервативного американского автовладельца, одного из основных покупателей машин марки, подобная верность традициям стала уже «несколько чересчур». Электронная приборка, тачскрин «мультимедийки» на центральной консоли, уже упомянутые выше кнопки и «кругляшки», оформление блока климат-контроля — теперь смотрятся вполне в духе времени. Как минимум, не хуже чем у конкурентов.

Будем надеяться, что тойотовцы не станут почивать на этих лаврах следующие 15—20 лет и будут чутко следовать веяниям в автомобильной моде.

Отдельно стоит заострить внимание на том, что колесная база новой Camry увеличилась аж на 50 мм — спасибо новой фирменной платформе! Но, как это ни парадоксально, столь мощный прирост не особо заметен на практике. Дело в том, что в «Камри» и раньше — что спереди, что на заднем диване — с простором все всегда было более, чем хорошо.

Батушенко

И водитель, и сидящий за ним пассажир практически ни в чем своим ногам и плечам не отказывали. И не отказывают теперь. Собственно, это обстоятельство и было одной из фамильных черт Camry, за которую ее обожают многие автовладельцы.

В топовой комплектации задним пассажирам помимо королевского простора положен и собственный раздельный климат-контроль, и возможность регулировки наклона спинок сидений. Пульт управления этими настройками в виде элегантного тачскрина японцы примостили на откидывающемся подлокотнике посреди дивана.

Кстати, появилась тут и еще одна функция из мира машин премиум-класса — возможность управлять настройками аудиосистемы с заднего ряда. Дети, которых автор этих строк неоднократно брал с собой в поездку, быстренько «просекли» эту тему. И от души поглумились над папашей, врубая на полную громкость радиостанции с сопливо-слащавым песенным контентом, в то время, как их «предок» предпочитает олдскульный рок, да и то — в спокойном режиме воспроизведения.

В плане ездовых кондиций Toyota Camry нового поколения также стоит на голову выше предшественницы. Самое главное тут в том, что японцы, наконец, всерьез занялись подвеской машины, ликвидировав фирменную «камрийную» валкость и «диваноподобие». Ходовка стала явно более собранной, благодаря чему у модели появилась более-менее ощутимая управляемость.

Батушенко

Правда, обратная связь на руле тут ощущается порой как искусственная, будто электроусилитель специально так запрограммирован. Так ли это на самом деле, японцы все равно не расскажут. Да и ладно: главное, что теперь управлять машиной гораздо приятней, чем раньше. Откровенно пустая «баранка» — больше не про «камрюху».

Что еще порадовало? В новой Camry явно не пожалели материалов для шумоизоляции салона как от моторных, так и (это особенно заметно!) от «колесных» шумов. Теперь в нем себя ощущаешь ездоком самого настоящего премиального автомобиля.

Порталу «АвтоВзгляд» сначала попала на тест Toyota Camry в максимальной комплектации — с 249-сильным бензиновым 3,5-литровым V6 под капотом и 8-ступенчатым «автоматом». При том, что в списке силовых агрегатов для модели присутствуют еще и 6-ступенчатая АКП, а также рядные четырехцилиндровые «бензинки» мощностью 150 и 180 сил. С V-образным топовым движком машина, как и положено, может очень прилично «дубасить» — 7,7 секунд «до сотни» говорят сами за себя.

Довелось нам и поездить на самой простой модификации — с 2-литровым мотором и старым 6-ступенчатым «автоматом». Что тут сказать: этого маленького двигателя для такой большой и тяжелой машины явно маловато.

Что характерно: Camry с обоими моторами «жрет» топливо примерно одинаково: с V6 — потому, что там 3,5 литра, которые нужно чем-то «кормить», а с «рядником» о 150 силах — так как заставить машину ехать можно лишь с утопленной в пол педалью газа.

Батушенко

Вот и получается, что при обычной городской езде в обоих случаях ниже 13 литров бензина (92-го, к счастью) на 100 км пробега опуститься не получается. Радует, что хоть при спокойной езде по трассе аппетит машины можно опустить до 9—10 л/100 км.

Что касается цен, то в самом бедном исполнении Camry будет стоить чуть больше 1 500 000, а «в топе» — почти 2 500 000 рублей.

И тут придется перейти к самой тревожной для Toyota теме. Да, без сомнения, новая Camry по всем основным параметрам теперь не ударит в грязь лицом перед конкурентами. Но и радикальных преимуществ перед ними у Camry, к сожалению, тоже не удалось обнаружить. Разве что теряет в цене Toyota традиционно заметно медленнее остальных. Но и эта фора постепенно сходит на нет — вместе с неизбежным увеличением среди потенциальных покупателей доли молодых людей, кто не застал конец 1990-х — начало 2000-х, когда по сравнению с теми же «корейцами» любая Toyota была образцом дизайна, надежности и долговечности.

К слову, тогда корейские машины были ненамного лучше современных китайских авто, а теперь они, уже без всяких оговорок, ни в чем не уступают «японцам» — ни в дизайне, ни в эргономике, ни с технической точки зрения. В таких условиях даже одному из лидеров продаж Toyota в России как Camry уже приходится несладко. Ведь коварные корейцы продают свои Optima и Sonata на чуть-чуть — но дешевле Camry в аналогичных комплектациях.

По этой причине японцам наверняка придется в будущем либо снижать ценники на свой большой седан, либо уступить агрессивным конкурентам изрядную долю и так не особо «жирного» в текущих экономических условиях российского рынка.

двигатель, седан, моторное масло
8 декабря 2018
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