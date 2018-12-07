Тест-драйв новой Toyota Camry: вот теперь тебя люблю я!

Модель Camry — один из столпов благополучия Toyota на российском авторынке — в течение всей долгой истории своего существования в нашей стране вызывала достаточно противоречивые эмоции, оставаясь при этом наиболее востребованной машиной в своем сегменте.

Из-за подобной «исторической противоречивости» рассказ об этом большом семейном седане ну никак не построить без сравнения с прошлыми поколениями модели, — уж извини, читатель…

Спорить по поводу внешности Camry можно долго и с упоением. Любителей Toyota-style в современном исскустве среди поедателей продукции азиатского автопрома не меньше, чем его хулителей. Но на вкус и цвет, как говорится, — «все фломастеры разные». Конечно, если задаться целью, то у пристрастного наблюдателя, в процессе «разложения на атомы» внешнего вида «морды», боковин и кормы машины, вероятно, найдется куча доводов, как в поддержку идей тойотовских стилистов, так и совсем даже противоположных.

Практической пользы от этого занятия все равно не будет, поскольку никто не может поспорить с тем, что нынешняя Camry получила современный дизайн и на равных конкурирует в этом смысле с Volkswagen Passat, Mazda 6, Hyundai Sonata и KIA Optima. Если в ряде «фишек» и не превосходит их. Можно как угодно относиться к Toyota, но назвать сейчас внешность Camry скучной или старомодной однозначно нельзя. Впрочем, на фото все видно и без описания.