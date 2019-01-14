Как гаишники штрафуют водителей за движение задним ходом

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В любых условиях езда кормой вперед требует от водителя повышенного внимания, особенно если в машине ограничена обзорность и отсутствуют парктроники или камера заднего вида. Неслучайно ПДД не везде разрешают такое движение, о чем водители часто забывают. Одни уверены, что имеют полное право сдавать назад на дороге с односторонним движением, а другие считают, что можно безнаказанно заехать задом под «кирпич».
Иван Флягин

Действительно, в ПДД черным по белому написано, что движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц (пункт 8.12 ПДД).

Следовательно, многие водители уверены — если такой необходимости нет, то закон им позволяет включить «аварийку» и спокойно проехать задним ходом необходимое расстояние. Главное, чтобы дело не происходило на перекрестке, пешеходном переходе, железнодорожном переезде, остановке маршрутных транспортных средств, мосту, путепроводе, эстакаде и под ними, а также в тоннеле и местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м.

Кроме того, пункт 16.1 запрещает двигаться задним ходом на автомагистралях. А вот о подобном запрете на дорогах с односторонним движением в ПДД ничего не сказано. Но, согласитесь — в таких случаях водителю необходимо сдать задом, как правило, если он проехал нужный поворот. Следовательно, его машина обязательно попадет на перекресток, нарушив закон.

Но даже если на этой улице нет ни перекрестков, ни пешеходных переходов, ни остановок, инспектор дорожной полиции, скорее всего, привлечет такого водителя к ответственности по статье 12.16.3 Административного кодекса. Она гласит, что движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Несмотря на то, что в указанной статье ничего не сказано про езду задним ходом, сотрудники ГИБДД чаще всего трактуют ее не в пользу водителя. При этом Верховный суд уже давно разъяснил подобную ситуацию: движение задним ходом на односторонней улице против направления движения разрешено, но лишь при условии «объективной необходимости» такого маневра — «например, объезда препятствия, парковки».

Поскольку понятие «объективной необходимости» в различных ситуациях может растолковываться субъективно, вам придется отъявленно гнуть свою линию перед инспектором ГИБДД. А вот заезд кормой вперед под «кирпич» на улицу с односторонним движением Верховный суд запретил однозначно и безоговорочно.

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14 января 2019
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