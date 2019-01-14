Как гаишники штрафуют водителей за движение задним ходом

Действительно, в ПДД черным по белому написано, что движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц (пункт 8.12 ПДД).

Следовательно, многие водители уверены — если такой необходимости нет, то закон им позволяет включить «аварийку» и спокойно проехать задним ходом необходимое расстояние. Главное, чтобы дело не происходило на перекрестке, пешеходном переходе, железнодорожном переезде, остановке маршрутных транспортных средств, мосту, путепроводе, эстакаде и под ними, а также в тоннеле и местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м.

Кроме того, пункт 16.1 запрещает двигаться задним ходом на автомагистралях. А вот о подобном запрете на дорогах с односторонним движением в ПДД ничего не сказано. Но, согласитесь — в таких случаях водителю необходимо сдать задом, как правило, если он проехал нужный поворот. Следовательно, его машина обязательно попадет на перекресток, нарушив закон.