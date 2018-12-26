70 лет спустя: все о спецверсиях Land Rover Discovery и Discovery Sport

В честь 70-летнего юбилея легендарной премиальной марки Land Rover, британцы выкатили эксклюзивную серию внедорожников семейства Discovery. А еще их наряду со всей линейкой 2019 модельного года одарили целой россыпью уникальных обновлений. Впрочем, обо всем по порядку.
Ефим Розкин

Фирменный оранжевый цвет Namib Orange достался Land Rover Discovery и Discovery Sport в юбилейном исполнении, как дань чести экспедиционным и внедорожным заслугам бренда. Чего только стоит немыслимое путешествие «Вокруг света за 70 дней с Land Rover», где автомобили преодолели 70 000 километров и, надо сказать, отнюдь не самыми легкими маршрутами.

И без того притягивающие взор премиальный «проходимцы» получили эффектную глянцевую панорамную крышу, тонировку на стеклах, а также дизайнерские колесные диски из легкого сплава диаметром 20 дюймов у «юбилейного» Discovery и 19 дюймов — у Discovery Sport. Венчают картину шильдики 70, указывающие на принадлежность авто к лимитированному изданию.

Интерьер преобразился благодаря двухцветному исполнению, но для покупателей Discovery Sport с цветом кузова Corris Grey также доступна отделка Ebony. Посадка — командирская, обзорность — отменная, а универсальность салона позволяет конфигурировать его так, что в нем с комфортом разместятся не только тещины чемоданы, но и сама теща плюс пять ее соседок, не считая водителя.

Иными словами, вояж на авто линейки Discovery совершать большой компанией не можно, а нужно. Отдельное спасибо британцам за дополнительный набор шумопоглощающих материалов — внутри так же тихо, как на экзамене в ГИБДД.

В оснащение юбилейной версии внедорожников также входят адаптивные светодиодные фары (у Discovery) и адаптивные ксеноновые фары со светодиодами и омывателем (у Discovery Sport), система кругового обзора и мощная акустика Meridian Surround.

Разумеется, найдется модернизированный мультимедийный центр с голосовым управлением, картами и спутниковой навигацией — как же без них в дальнем путешествии, а особенно там, где нет дорог! Да, для преодоления бездорожья в арсенале Land Rover Discovery имеется фирменная система полного привода Terrain Response 2, а у его «собрата» Discovery Sport — Terrain Response.

В движение внедорожники юбилейной серии приводятся производительными, а вместе с тем экономичными дизельными моторами, которые умело контактируют с довольно бодрой автоматической коробкой передач. Заставить глотать пыль завистников по потоку — легко, одним махом обогнать вереницу фур на трассе — пожалуйста! Недостаток тяги? Ребята, вы что: это не про Land Rover. К тому же, коэффициент динамического сопротивления в «Диско спорт» составляет всего 0,37. Похвально!

Чем же еще могут похвастать «британецы»? Конечно же, умом. Надо признать, что Land Rover всегда отличался передовыми технологиями и внедрением интеллектуальной электроники в свои машины. А на сей раз встречайте первый во вселенной автомобиль с автономной системой экстренного торможения, созданной на базе уникальной стереоскопической цифровой видеокамеры.

Кроме того, здесь есть функция контроля степени усталостииводителя, адаптивный круиз-контроль, умеющий соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта вплоть до полной остановки, а также система удержания авто в пределах разметки. Причем последняя работает не резко, как это встречается на ряде машин других марок, а вполне себе деликатно.

Отдельной похвалы заслуживает оригинальный пакет Land Rover InControl Apps, позволяющий пользоваться определенными приложениями смартфона прямо со штатного сенсорного дисплея.

Приятным бонусом станет комплекс Secure Tracking System, который в содружестве с приложением InControl Protect оповещает службы экстренного реагирования в случае аварии или другого происшествия, сообщая GPS-координаты автомобиля прямо в режиме он-лайн.

В общем, за 70 лет Land Rover научил свои внедорожники не просто ездить там, где другие даже не мечтают, а делать это с максимальным ощущением комфорта и уверенностью в безопасности.

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26 декабря 2018
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