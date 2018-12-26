70 лет спустя: все о спецверсиях Land Rover Discovery и Discovery Sport

Фирменный оранжевый цвет Namib Orange достался Land Rover Discovery и Discovery Sport в юбилейном исполнении, как дань чести экспедиционным и внедорожным заслугам бренда. Чего только стоит немыслимое путешествие «Вокруг света за 70 дней с Land Rover», где автомобили преодолели 70 000 километров и, надо сказать, отнюдь не самыми легкими маршрутами.

И без того притягивающие взор премиальный «проходимцы» получили эффектную глянцевую панорамную крышу, тонировку на стеклах, а также дизайнерские колесные диски из легкого сплава диаметром 20 дюймов у «юбилейного» Discovery и 19 дюймов — у Discovery Sport. Венчают картину шильдики 70, указывающие на принадлежность авто к лимитированному изданию.

Интерьер преобразился благодаря двухцветному исполнению, но для покупателей Discovery Sport с цветом кузова Corris Grey также доступна отделка Ebony. Посадка — командирская, обзорность — отменная, а универсальность салона позволяет конфигурировать его так, что в нем с комфортом разместятся не только тещины чемоданы, но и сама теща плюс пять ее соседок, не считая водителя.

Иными словами, вояж на авто линейки Discovery совершать большой компанией не можно, а нужно. Отдельное спасибо британцам за дополнительный набор шумопоглощающих материалов — внутри так же тихо, как на экзамене в ГИБДД.