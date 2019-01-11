Какие детали нужно менять в авто, не дожидаясь планового ТО

Большинство современных водителей, относящихся к своей машине исключительно как к средству передвижения из точки А в точку Б, в лучшем случае меняют вовремя лишь моторное масло. А ведь есть и другие детали, которые необходимо обновлять своевременно, дабы продлить жизнь «железного» друга и обезопасить себя самого. Какие именно, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Как правило, автопроизводители рекомендуют менять воздушный фильтр на каждом техническом обслуживании — то есть в среднем через 15 000 пройденных километров. И это вовсе не потому, что дилерам нужно «набивать» большие чеки за сервис, хотя и из этих соображений тоже. Главное — загрязненный воздушный фильтр не справляется со своими обязанностями, и нагрузка на силовой агрегат многократно возрастает.
Не трудно догадаться, что пренебрежительное отношение к расходнику может «аукнуться» безответственному автовладельцу серьезной поломкой двигателя. Но даже если до этого и не дойдет, то водитель наверняка столкнется с чрезмерной «прожорливостью» авто и снижению мощности мотора — «забитый» воздушный фильтр неохотно пропускает поток воздуха, что приводит к обогащению и неполному сгоранию горючей смеси.
РЕМЕНЬ ГРМ
К преждевременному выходу из строя силового агрегата может привести и запоздалая замена роликов и ремня ГРМ на авто, оборудованных ими. Эти детали также относятся к категории «расходников» — на отечественных машинах ремень «ходит» порядка 40 000—60 000 километров, на импортных — 70 000—100 000. Интервалы обслуживания «синхронизаторов» работы верхней и нижней частей мотора можно уточнить в сервисной книжке или у дилера.
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ
Посторонним звукам подвески в поворотах и тревожному биению колес водители зачастую тоже не уделяют должного внимания, откладывая поездку на СТО до лучших времен. К сожалению, многие из них даже не подозревают, что эти признаки могут указывать на износ шаровых опор, которые рассчитаны на 50 000 — 70 000 километров. А что такое изношенная шаровая опора? Прямой путь к смертельному ДТП через вывернутое колесо!
Казалось бы, о своевременной замене тормозных колодок и жидкости должны помнить все автовладельцы, так нет же. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из столичных сервисов, большинство водителей и эту процедуру стараются оттянуть до последнего, надеясь на авось. Как же так? Это ведь вопрос не столько возможного ремонта, сколько элементарной безопасности.
МАСЛО В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
И хотя транмиссионную жидкость нельзя назвать деталью, упомянуть о ней все равно следует. Не слушайте псевдоэкспертов, утверждающих, что масло в автоматической коробке передач в замене не нуждается — чушь! Как известно, принцип работы КП строится на трении — в процессе эксплуатации машины в жидкость ATF неизбежно попадают мелкие частички металла и фрикционных материалов, которым там не место.