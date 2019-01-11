Какие детали нужно менять в авто, не дожидаясь планового ТО

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Как правило, автопроизводители рекомендуют менять воздушный фильтр на каждом техническом обслуживании — то есть в среднем через 15 000 пройденных километров. И это вовсе не потому, что дилерам нужно «набивать» большие чеки за сервис, хотя и из этих соображений тоже. Главное — загрязненный воздушный фильтр не справляется со своими обязанностями, и нагрузка на силовой агрегат многократно возрастает.

Не трудно догадаться, что пренебрежительное отношение к расходнику может «аукнуться» безответственному автовладельцу серьезной поломкой двигателя. Но даже если до этого и не дойдет, то водитель наверняка столкнется с чрезмерной «прожорливостью» авто и снижению мощности мотора — «забитый» воздушный фильтр неохотно пропускает поток воздуха, что приводит к обогащению и неполному сгоранию горючей смеси.