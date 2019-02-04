Как ГИБДД штрафует водителей за грязные фары днем

Не секрет, что в течение холодного сезона, который у нас длится с октября по май, на наших черно-белых улицах хозяйничает беспробудная грязь. В связи с этим многие российские водители не видят смысла мыть свои машины в этот период. А кто-то за весь сезон даже не удосуживается протереть боковые и задние стекла, не говоря уже о чистоте автомобильной оптики. Все-таки функция омывателя фар для большинства отечественных автовладельцев до сих пор остается непозволительной роскошью.

А ведь в таком известном документе, как «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» черным по белому написано, что нельзя ездить на машинах, где не работают в установленном режиме или загрязнены световые приборы и световозвращатели (пункт 3.3). Ответственность за это нарушение, прямо скажем, не весть какая серьезная — согласно пункту 12.5 КоАП РФ, с вас возьмут столько же, сколько и за нечитаемые номера — 500 рублей. Но в любом случае для гаишника грязная оптика на вашем авто будет поводом для остановки. Причем не важно, ночью или днем.