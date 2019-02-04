Как ГИБДД штрафует водителей за грязные фары днем

Наверное, большинство автовладельцов знают, что за езду на авто с нечитаемыми номерами можно легко нарваться на санкции. Но далеко не все в курсе, что сотрудники ГИБДД также выписывают штраф и за движение с грязными фарами. Причем остановить вас за эту мелочь могут в любое время суток.
Не секрет, что в течение холодного сезона, который у нас длится с октября по май, на наших черно-белых улицах хозяйничает беспробудная грязь. В связи с этим многие российские водители не видят смысла мыть свои машины в этот период. А кто-то за весь сезон даже не удосуживается протереть боковые и задние стекла, не говоря уже о чистоте автомобильной оптики. Все-таки функция омывателя фар для большинства отечественных автовладельцев до сих пор остается непозволительной роскошью.
А ведь в таком известном документе, как «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» черным по белому написано, что нельзя ездить на машинах, где не работают в установленном режиме или загрязнены световые приборы и световозвращатели (пункт 3.3). Ответственность за это нарушение, прямо скажем, не весть какая серьезная — согласно пункту 12.5 КоАП РФ, с вас возьмут столько же, сколько и за нечитаемые номера — 500 рублей. Но в любом случае для гаишника грязная оптика на вашем авто будет поводом для остановки. Причем не важно, ночью или днем.
Но самое главное, что это представляет реальную угрозу для безопасности дорожного движения в темное время суток, когда из-за плотного слоя грязи на включенных фарах, стопсигналах и габаритных фонарях света просто невидно, и такая машина ночью двигается, как невидимка.
Имейте в виду, что штраф предусмотрен не только за непроглядную переднюю, но и за заднюю оптику. Конечно, на практике инспекторы ГИБДД проявляют снисхождение к таким нарушителям и ограничиваются предупреждением.
С одной стороны, не исключено, что в холодный сезон именно это нарушение ПДД является самым распространенным. К тому же, сотруднику полиции надо еще доказать факт загрязнения, так как четкая формулировка в законодательстве отсутствует, а презумпцию невиновности никто не отменял.