4 самых загадочных кнопки в автомобиле

Каждый автовладелец, сталкиваясь с недопониманием во взаимоотношениях со своим железным другом, всегда имеет возможность исправить положение с помощью инструкции по эксплуатации. Но, согласитесь, выучить все наизусть невозможно, а в памяти в первую очередь закрепляется, как правило, самое необходимое и насущное. Те функции, к которым водитель обращается реже всего или вовсе не использует, обычно со временем забываются.

Еще одна проблема — среди автопроизводителей в разных уголках мира до сих пор нет абсолютно единого мнения на счет этих обозначений. Поэтому ряд брендов «рисует» некоторые символы по-своему, что вводит в заблуждение многих водителей.