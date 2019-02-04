4 самых загадочных кнопки в автомобиле

Даже опытный водитель может запутаться в множестве разнообразных символов на панели приборов. Но в знаках, обозначающих кнопки в салоне своего автомобиля, разбираться обязан каждый, иначе некоторые функции так и останутся недоступными. Портал «АвтоВзгляд» напомнит о самых загадочных символах на элементах управления, которые могут ввести в ступор многих водителей.
Каждый автовладелец, сталкиваясь с недопониманием во взаимоотношениях со своим железным другом, всегда имеет возможность исправить положение с помощью инструкции по эксплуатации. Но, согласитесь, выучить все наизусть невозможно, а в памяти в первую очередь закрепляется, как правило, самое необходимое и насущное. Те функции, к которым водитель обращается реже всего или вовсе не использует, обычно со временем забываются.
Еще одна проблема — среди автопроизводителей в разных уголках мира до сих пор нет абсолютно единого мнения на счет этих обозначений. Поэтому ряд брендов «рисует» некоторые символы по-своему, что вводит в заблуждение многих водителей.
Shift lock
Эта кнопка обычно располагается рядом селектором переключения классической гидромеханической автоматической коробки передач. Иногда она скрывается под индивидуальной заглушкой.
Функция shift lock необходима для разблокировки «автомата» и возможности установки рычага коробки в нейтральное положение при неработающем двигателе. Например, эта фишка пригодится, когда машина не заводится, а ее нужно закатить на эвакуатор или передвинуть на другое место.
Ряд производителей, таких, как, например, АВТОВАЗ, иногда по-своему изображают функцию рециркуляции воздуха в салоне — в виде кружка из стрелок. Не сразу разберешь, что это значит. Ведь чаще всего подобная опция обозначается по-другому — стрелка внутри контура автомобиля.
Напомним, что функция рециркуляции воздуха предотвращает проникновение в кабину неприятного запаха извне засчет перекрытой заслонки в системе вентиляции.
Отключение штатной синализации
Кнопка с таким символом позволяет отключить штатную систему сигнализации, а точнее — ультразвуковые датчики, расположенные на потолке или в верхней части салона, которые реагируют на движение в салоне.
Например, подобная функция может пригодиться, когда вы ненадолго оставляете в машине собачку. Хотя этого делать не стоит — летом она может получить тепловой удар и задохнуться. А у некоторых четвероногих одиночество в замкнутом пространстве может спровоцировать шок и непредсказуемое поведение.
Подобные кнопки можно встретить в машинах с функцией предпускового подогревателя и догревателя. Речь идет об управлении устройством, которое дает возможность предварительного прогрева двигателя, для облегчения его запуска в холодную погоду, а также для обеспечения комфортной температуры воздуха в салоне автомобиля.
Обычно это дополнительная нештатная опция, которая устанавливается автовладельцем после покупки машины.