На все четыре стороны: первый российский тест-драйв нового Jeep Compass

Новый кроссовер заокеанской марки изумил в полном смысле этого слова: он совершенно не похож на тот Jeep, который мы знали. Да чего уж мелочиться — он вообще не «Джип» в нашем понимании! «На заборе написано, а там дрова»?

Девяностые принесли не только рыночную экономику и вселенский развал, но и множество новых понятий. «Ксерокс» — это тот, что ксерит. Любой офисный или домашний копир на Руси теперь называется ксероксом. И не важно, что на нем написано Canon или HP. Еще один хороший пример — «памперсы». Подгузник любого бренда в народе называют памперсом, хотя отношения к продукции Procter & Gamble он может и не иметь.

Точно также произошло и с маркой Jeep. Сотни прибывших на открывшийся рынок подержанных Cherokee и Grand Cherokee создали у советских граждан четкое представление о том, каким должен быть внедорожник. А наши, в свою очередь, дали всем полноприводным, комфортабельным и мощным автомобилям общее имя — «джипы». Mitsubishi, Toyota, Ford, Land Rover, Mercedes-Benz, да не важно… — все производят джипы! И так продолжается до сих пор: на посыл что, мол, приеду на «Джипе», до сих пор переспрашивают: «на каком?» И ответ запросто может быть: на Pajero, Land Cruiser или Explorer. Без уточнения марки.

За всей кутерьмой, которая последовала за девяностыми и богатыми нулевыми, марка Jeep в России несколько потерялась. Пропустив вперед сначала японские, а потом и корейские автомобили, американцы не сумели в полной мере воспользоваться былой славой. Да и поколение «вождей» под индексом WK, было уже не столь обворожительно, как WJ и не столь уважаемо, как ZJ.

Дело начало налаживаться, когда шефство над некогда популярным брендом взял богатый FIAT. Появилась новая генерация «грандов» — WK2. Машины замелькали на дороге, и народ вспомнил, что такое настоящий Jeep. Погрустили за великие моторы V8 и просторный салон, помянули «бабушкины» кресла из дубовой кожи и валкую всепрощающую подвеску, да пошли в кассу. Все же лучшая машина — эта новая машина.