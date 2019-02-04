На все четыре стороны: первый российский тест-драйв нового Jeep Compass

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Чтобы оценить новое поколение кроссовера Compass по достоинству, нужно забыть абсолютно все, что раньше ассоциировалось у вас с легендарным американским брендом Jeep. Ну, или почти все…
Евгений Васин

Новый кроссовер заокеанской марки изумил в полном смысле этого слова: он совершенно не похож на тот Jeep, который мы знали. Да чего уж мелочиться — он вообще не «Джип» в нашем понимании! «На заборе написано, а там дрова»?

Девяностые принесли не только рыночную экономику и вселенский развал, но и множество новых понятий. «Ксерокс» — это тот, что ксерит. Любой офисный или домашний копир на Руси теперь называется ксероксом. И не важно, что на нем написано Canon или HP. Еще один хороший пример — «памперсы». Подгузник любого бренда в народе называют памперсом, хотя отношения к продукции Procter & Gamble он может и не иметь.

Точно также произошло и с маркой Jeep. Сотни прибывших на открывшийся рынок подержанных Cherokee и Grand Cherokee создали у советских граждан четкое представление о том, каким должен быть внедорожник. А наши, в свою очередь, дали всем полноприводным, комфортабельным и мощным автомобилям общее имя — «джипы». Mitsubishi, Toyota, Ford, Land Rover, Mercedes-Benz, да не важно… — все производят джипы! И так продолжается до сих пор: на посыл что, мол, приеду на «Джипе», до сих пор переспрашивают: «на каком?» И ответ запросто может быть: на Pajero, Land Cruiser или Explorer. Без уточнения марки.

За всей кутерьмой, которая последовала за девяностыми и богатыми нулевыми, марка Jeep в России несколько потерялась. Пропустив вперед сначала японские, а потом и корейские автомобили, американцы не сумели в полной мере воспользоваться былой славой. Да и поколение «вождей» под индексом WK, было уже не столь обворожительно, как WJ и не столь уважаемо, как ZJ.

Дело начало налаживаться, когда шефство над некогда популярным брендом взял богатый FIAT. Появилась новая генерация «грандов» — WK2. Машины замелькали на дороге, и народ вспомнил, что такое настоящий Jeep. Погрустили за великие моторы V8 и просторный салон, помянули «бабушкины» кресла из дубовой кожи и валкую всепрощающую подвеску, да пошли в кассу. Все же лучшая машина — эта новая машина.

Помимо Grand Cherokee WK2 в Россию привезли и младших членов клана Jeep: хорошо знакомый нам Cherokee, европейскую плоть от плоти кроху Renegade/FIAT500X и новый кроссовер Compass. Ну какая же экспансия без старины Wrangler? Да, от одного упоминания этого имени у россиян старше тридцати начинают трястись колени и активно выделяется слюна. А вот остальные модели, помимо флагманского «Гранда», забуксовали прямо в момент знакомства: понятия «джип» и «кроссовер» не уживаются в одном предложении. И в этом, пожалуй, главная проблема соплатформенников Renegade и Compass: в салоны марки Jeep приходят за джипами.

А напрасно. Jeep Compass — автомобиль любопытный, незаслуженно лишенный внимания. За визуально привлекательной внешностью «маленького гранда» скрывается действительно интересный кроссовер, которому по плечу удовлетворить потребности абсолютного большинства.

Специально для «встречающих по одежке» его интерьер и экстерьер, изначально стильный и привлекательный, украсили целой россыпью «бантиков», напоминающих о всеобъемлющей легендарности марки. Знаменитый эскиз фирменной решетки радиатора встречается повсеместно, даже на обратной стороне крышки багажника. Слово Jeep, как напоминание о материальном благосостоянии владельца, есть не только на эстетично сформованных креслах переднего ряда, но и на зеркалах заднего вида. Просторная галерка, добротная шумоизоляция, современная мультимедийная система — все при нем! Отчего же на дорогах-то не видать?

После «статического изобилия» око раз за разом утыкается в перенасыщенную цветами подсветку различных индикаторов и кнопок: на одной только приборной консоли более пяти различных цветовых решений. А ведь есть еще 8,4-дюймовый экран фирменной мультимедиа Uсonnect, где представлена вся известная миру палитра. В погоне за молодежной аудиторией дизайнеры перестарались, или это европейские модные тенденции во всей красе?

Безусловно, перед нами уже плод автомобильной индустрии Старого Света — от Америки здесь нет ничего. Кроме идеальной по фактуре и устройству «баранки»: поклонники старой школы Jeep наверняка оценят клавиши на обратной стороне руля, отсылку к тем, старым «Джипам». Нащупав их, невольно тянешься к основанию «штурвала» в поиске «аварийки»: увы, сигнал внеплановой остановки и, по совместительству, благодарности переехал на центральную консоль.

Зато стереосистема Beats верна традициям: басы, Боже, какие тут басы! Можно никуда не ездить, а просто запереться внутри и насладиться музыкальным творчеством, от которого не покраснел бы и старик «Гранд». Когда-то, в другой жизни, на Jeep ставили стерео Infinity с CD-чейнжером, сабвуфером и, конечно, кассетной декой в головном устройстве. В «живом» состоянии этот тандем мог свести с ума даже отчаянного меломана. Новинка своему предку в этом вопросе не уступит: «играет» кроссовер отменно, ведь «саб», как и раньше, предустановлен по умолчанию.

Пора захлопнуть плотную и тяжелую дверь и завести недопустимо экономичный и малообъемный для «Джипа» двигатель, дав Compass шанс показать себя на дороге. Тяжелый информативный руль приятно лежит в руках, подогревы всего и вся быстро справляются с последствиями февральского ветра, а педали доставляют невиданные джиповодам старой школы эмоции: машина откликается на посыл мгновенно, ускоряется и тормозит. Раньше от «Джипа» такой отзывчивости было не дождаться!

А еще, оказывается, младшего 150-сильного бензинового мотора, объемом 2,4-литра, в городе — более, чем достаточно. Вулканического эффекта легендарной V-образной «восьмерки», конечно, нет, но машина бодра и «легка на подъем». Передачи переключаются незаметно, а разгон чувствуется не только «глазами», но и спиной. Соизмеримо по эффективности ехала старая рядная «шестерка» объемом 4 литра, которую ставили на Jeep примерно со времен Вселенского потопа. Новый Compass в городе редко когда «выезжает» из десятки, тогда как его предок запросто сжигал и 20, и 30 литров горючего.

В толчее мегаполиса «Джип» ведет себя совсем по легковому: лавирует в потоке, быстро ускоряется и мгновенно останавливается. Он готов к жизни в «каменных джунглях». Дуга — вселенское несчастье для старых Jeep, которые могли задорно ехать только по прямой — больше не вызывает вопросов.

Машина уверенно проходит испытание, бодро берет покрытые льдом подъемы и спуски. Еще одна веха в инженерии Jeep — чистые боковые стекла. Вот уж поистине достижение! Даже в самую слякотную пору, когда снежная каша мановением руки градоначальника смешивается с реагентом, нет необходимости выйти и протирать заляпанные амбразуры.

Обе представленные в России версии «Компаса» наделены полным приводом и автоматической 9-ступенчатой коробкой передач. А вот вариации двигателя есть. Два бензиновых 2,4-литровых мотора выдают разную мощность: тестовый Limited «козыряет» 150 силами, а комплектация Trailhawk может похвастать уже 175-ю. За внедорожную версию придется

заплатить 2 459 000 рублей, тогда как стартовая отметка для «гражданской» модификации начинается с отметки в 2 149 000 рублей.

Новый Jeep Compass вызывает исключительно положительные эмоции, справляется с ежедневной нагрузкой и не кусается на первоначальном этапе покупки. Однако на дорогах и улицах страны его «днем с огнем» не сыскать. Причина проста: уж больно короток, особенно в формате пятилетнего кредита, путь от это симпатичного и современного кроссовера до его старшего и куда более именитого собрата — Jeep Grand Cherokee. А это уже совсем другие эмоции.

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4 февраля 2019
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