Штрафы за использование смартфонов за рулем увеличат в три раза

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков решил, фактически, приравнять санкцию для водителей за разговоры по телефону во время движения к наказанию за езду по встречке.

— Я считаю, что стоит увеличить штрафы за разговоры по телефону максимально до 5 000 рублей. И не только за разговоры, а за любые действия с гаджетами, — сообщил Лысаков на пресс-конференции.

Сейчас статья 12.36.1 КоАП за нарушение водителем правил пользования телефоном предполагает 1500 рублей штрафа.

Таким образом, Лысаков предлагает увеличить сумму взыскания более чем втрое. Напомним, что штраф в 5000 рублей полагается сейчас, например, за такие серьезные нарушения, как первый выезд на «встречку», превышение скорости свыше 80км/ч больше разрешенного лимита и прочие шоферские «тяжкие грехи».