ГИБДД разрешит ездить без «прав» и документов на машину

В самом ближайшем будущем водителю больше не придется постоянно таскать в кармане пачку документов на себя и машину. Достаточно будет иметь при себе хоть какое-то удостоверение личности: ГИБДД активно продвигает электронные версии важнейших для автовладельца бумаг.
Максим Строкер

Так, стали известны сроки, когда МВД планирует начать переход на электронные «права».

ГИБДД еще в прошлом году вышла с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года. Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем (2020-м) году. Технически мы к этому готовы,— заявил начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников.

— Раньше, да, это было актуально, когда не имелось электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем. Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. Тоже нет никакой необходимости иметь его с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде,— считает руководитель Госавтоинспекции.

Напомним, что в электронном ПТС имеются также данные об ОСАГО, техосмотре, другие сведения.

автоправо, лишение прав, медосвидетельствование, медсправка, ОСАГО, полис страхования, техническое обслуживание, ГИБДД
25 февраля 2019
12999