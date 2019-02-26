ГИБДД решила «прижать» каршеринг за счет налогоплательщиков

О намерении ГИБДД ввести обязательное сканирование лиц водителей каршеринговых автомобилей заявил глава Госавтоинспекции генерал Михаил Черников. Главная претензия ведомства к такого рода структурам в том, что за руль арендованного автомобиля вместо зарегистрированного пользователя может сесть совершенно другой человек.

Такая возможность имеется благодаря появившемуся «рынку» аккаунтов пользователей каршеринга, когда зарегистрированный клиент продает свои ключи доступа в систему любому желающему. Второй беспокоящий ГАИ фактор касается нетрезвых водителей за рулем каршеринговых авто.

– Каршеринг надо развивать так, чтобы можно было однозначно идентифицировать гражданина, который садится в автомобиль. Решением этой проблемы может стать сканирование лица водителя с последующей сверкой с базой данных, чтобы выяснить, допущен ли он до вождения, — сообщил генерал РИА Новости.

И идея это в общем и целом здравая, однако если она будет реализована, и каршеринговые компании заставят раскошелиться на соответствующее оборудование, создание базы данных и ее обслуживание, стоимость услуги вырстет настолько, что набирающий популярность сервис наверняка перестанент пользоваться массовым спросом.

Иначе говоря, этот вид бизнеса может запросто вылететь в трубу. Что, впрочем, вряд ли допустит правительство Москвы, как главный идеолог и лоббист каршеринга. Но эффективно поддержать коммерсантов чиновники смогут только дотациями на техническое перевооружение. А где возьмут на это деньги? Да как всегда из нашего с вами кармана, в очередной раз подняв плату за парковку, введя экологический налог на авто с выхлопом ниже стандарта «Евро 3», или иными надуманными поборами…