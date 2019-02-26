Могут ли оштрафовать водителя за пробуксовку при старте

Те, кому крайне важно раньше всех «выстрелить» со светофора, часто демонстрируют эффектную пробуксовку, прежде чем стремглав уйти в точку. «Горячие головы» привлекают к себе всеобщее внимание истошным визгом шин и клубами дыма из-под колес. Как на такие сцены реагируют инспекторы ГИБДД, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Скорее всего сотрудники дорожной полиции, ставшие свидетелями столь вызывающего поведения водителя, не упустят возможности с ним познакомиться поближе. Официальной причиной остановки будет проверка документов, но при этом попытки докопаться к нему наверняка примут самый жесткий характер. А все потому, что предъявить стражам порядка за подобную демонстративную стритрейсерскую наглость нечего.
На ум сразу приходит пункт 2.7 ПДД, определяющий понятие «опасное вождение». Но если внимательно ознакомиться с текстом, то там речь идет про «агрессивное» перестроение, сокращение безопасной дистанции, несоблюдение боковых интервалов между машинами, резкое торможение, преднамеренное препятствие совершению обгона, умышленное повреждение автомобилей и прочие нарушения. Но о пробуксовке и разгоне ничего не сказано.
Конечно, при большом желании таким «стритрейсерам» можно было бы предъявить нарушение Закона «О тишине». Ведь свист тормозов иной раз получается оглушительный. Но этот закон запрещает шуметь только на придомовых территориях и лишь в определенное время. Инкрименировать им «хулиганку» тоже непросто, потому что вряд ли можно квалифицировать такое поведение, как «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».
Следовательно, чтобы зафиксировать хоть какое-то нарушение ПДД такого водителя, сотрудникам ГИБДД необходимо дождаться хотя бы превышение скоростного режима. А терпеть им придется недолго: всего несколько секунд — и на спидометре у стритрейсера «сотня», а вовремя притормозить успевают не все. Если даже и успевают, то скорее всего торможение будет резким, а это уже признак «опасного вождения».
Конечно, пробуксовку позволяют себе не только «горячие головы». Не реже их грешат этим делом малоопытные водители. У них это носит непроизвольный характер, зато иной раз так же громко, но хотя бы без дыма. А вот при старте на скользком покрытии или в горку, вынужденные пробуксовки случаются довольно часто у всех водителей. Правда, в отличие от демонстративного скольжения по сухому асфальту, это не выглядит агрессивно и вызывающе.