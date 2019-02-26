5 продуктов, после которых от водителя будет нести перегаром

Впрочем, компрометирующее амбре водителя может появиться независимо от того, что конкретно он пил и ел. В ротовой полости каждого человека живут анаэробные бактерии, активность которых продуцирует сернистые вещества. Обычно эти микроорганизмы активизируются у тех, кто не чистит зубы, либо во время некоторых заболеваний слизистой рта и горла. Во рту возникает специфический запах, напоминающий перегар, и это явление медики называют «галитозом» или «озостомией». Ряд продуктов провоцируют эти бактерии на активность и тем самым «подливают масла в огонь».
Следует учитывать и тот факт, что в силу физиологии у каждого человека изо рта пахнет по-разному, поэтому источаемый аромат после приема определенной пищи у людей различный. Кто-то съест пару виноградин, и его при первой же возможности заставят дуть в алкотестер, а кто-то умнет килограмм этих ягод, и дыхание у него останется чистое, как морской бриз.