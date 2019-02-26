5 продуктов, после которых от водителя будет нести перегаром

Виноград

Чтобы не ввести в заблуждение стражей порядка, водителям не стоит увлекаться сладким виноградом. Некоторые особо душистые черные сорта вкусной ягоды в этом смысле особо коварны. Зато от души полакомившись угощением, можно смело дуть в алкотестер. Главное, чтобы гроздь была свежей, а ягоды — неподбродившими.

Чеснок

От чесночного духа шарахается не только всякая нечисть вроде вампиров, но и простые люди, если окажутся, например, в лифте рядом со счастливчиком, отведавшим целебный овощ. После съеденного зубчика, изо рта будет пахнуть сильно и долго, и этот аромат зачастую напоминает настоящий перегар. А если его откушать одновременно с луком, то проще вообще не дышать, потому что вам самому покажется, что у вас похмелье.

Разносолы

Не секрет, что запаху спиртного изо рта обычно сопутствует аромат съеденной закуски. А у нас, как известно, чаще всего используют в этом качестве разнообразные разносолы. И даже если вы не принимали на грудь, а позволили себе за обедом лишь пару соленых огурчиков, пару маринованных помидорчиков, несколько стебельков соленой черемши и заели все это квашенной капусткой, вам точно предъявят, что вы бухали. А доказать обратное будет трудно, потому что аромат съеденных солений и маринадов действительно напоминает запах перегара.