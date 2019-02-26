5 продуктов, после которых от водителя будет нести перегаром

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Наверняка большинство счастливых мужей сталкивались с ситуацией, когда жены без всяких оснований подозревали их в употреблении спиртного. Гораздо чаще это случается с водителями, которых любой инспектор ГИБДД готов обвинить в пьянстве, учуяв от них малейший душок, отдаленно напоминающий алкоголь. А все потому, что в нашем рационе имеется ряд продуктов, после приема которых изо рта действительно пахнет перегаром.
Иван Флягин

Впрочем, компрометирующее амбре водителя может появиться независимо от того, что конкретно он пил и ел. В ротовой полости каждого человека живут анаэробные бактерии, активность которых продуцирует сернистые вещества. Обычно эти микроорганизмы активизируются у тех, кто не чистит зубы, либо во время некоторых заболеваний слизистой рта и горла. Во рту возникает специфический запах, напоминающий перегар, и это явление медики называют «галитозом» или «озостомией». Ряд продуктов провоцируют эти бактерии на активность и тем самым «подливают масла в огонь».

Следует учитывать и тот факт, что в силу физиологии у каждого человека изо рта пахнет по-разному, поэтому источаемый аромат после приема определенной пищи у людей различный. Кто-то съест пару виноградин, и его при первой же возможности заставят дуть в алкотестер, а кто-то умнет килограмм этих ягод, и дыхание у него останется чистое, как морской бриз.

Кроме того, концентрация запаха зависит не только от количества съеденной пищи, но и от того, сколько времени прошло с момента трапезы.

Квас

Этиловый спирт — вещество сильно пахучее, поэтому логично, что алкогольный дух провоцируют все продукты, содержащие даже незначительное количество этого вещества. Например, в квасе, который с удовольствием пьют дети, доля спирта может варьироваться от 0,6 до 2,6%. Даже если после приема совсем незначительного количества этого напитка тест на алкоголь пройдет успешно, то специфический запах изо рта все равно может остаться.

Кисломолочные продукты

Как известно, в кефире так же содержатся минимальные дозы алкоголя, поскольку это тоже продукт брожения. Выпив перед поездкой стаканчик—другой, будьте готовы, что остановивший вас полицейский обязательно предложит дунуть в алкотестер. Алкогольный дух может спровоцировать любой кисломолочный продукт.

Виноград

Чтобы не ввести в заблуждение стражей порядка, водителям не стоит увлекаться сладким виноградом. Некоторые особо душистые черные сорта вкусной ягоды в этом смысле особо коварны. Зато от души полакомившись угощением, можно смело дуть в алкотестер. Главное, чтобы гроздь была свежей, а ягоды — неподбродившими.

Чеснок

От чесночного духа шарахается не только всякая нечисть вроде вампиров, но и простые люди, если окажутся, например, в лифте рядом со счастливчиком, отведавшим целебный овощ. После съеденного зубчика, изо рта будет пахнуть сильно и долго, и этот аромат зачастую напоминает настоящий перегар. А если его откушать одновременно с луком, то проще вообще не дышать, потому что вам самому покажется, что у вас похмелье.

Разносолы

Не секрет, что запаху спиртного изо рта обычно сопутствует аромат съеденной закуски. А у нас, как известно, чаще всего используют в этом качестве разнообразные разносолы. И даже если вы не принимали на грудь, а позволили себе за обедом лишь пару соленых огурчиков, пару маринованных помидорчиков, несколько стебельков соленой черемши и заели все это квашенной капусткой, вам точно предъявят, что вы бухали. А доказать обратное будет трудно, потому что аромат съеденных солений и маринадов действительно напоминает запах перегара.

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26 февраля 2019
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