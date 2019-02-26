Какие новые законы грозят автовладельцам в марте

Наиболее чувствительным для большинства автомобилистов станут поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Приняты они были «под занавес» прошлого года, 27 декабря, а их вступление в силу было отсрочено на несколько месяцев.

РЖД-СТРАДАНИЯ

Согласно внесенным изменениям, абсолютно все, даже самые заштатные, железнодорожные переезды на дорогах общего пользования должны быть оборудованы камерами автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним, что за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора по ст. 12.10.1. КоАП полагается либо штраф в 1000 рублей, либо лишение «прав» на 3—6 месяцев. За объезд по «встречке» машин, стоящих перед переездом, или обгон на самом переезде карается по ст. 12.15.4 КоАП — 5000 рублей штрафа или лишение в/у на 3—6 месяцев. На основании кадров, отснятых комплексами автоматической фиксации, «прав» у нас не лишают.

Таким образом, обязательное с марта 2019-го года оснащение всех переездов такими устройствами означает увеличение потока «писем счастья» на сумму 1000 или 5000 рублей в адрес автовладельцев по всей стране.