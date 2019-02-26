Какие новые законы грозят автовладельцам в марте

Российские законодатели непрерывным потоком изливают на автовладельцев все новые и новые нормативные акты. В марте этого года еще несколько «продуктов жизнедеятельности» этого неугомонного «принтера» получат реальную силу. При этом некоторые из них, как выяснил портал «АвтоВзгляд», создадут сотням тысяч водителей реальные проблемы.
Максим Строкер

Наиболее чувствительным для большинства автомобилистов станут поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Приняты они были «под занавес» прошлого года, 27 декабря, а их вступление в силу было отсрочено на несколько месяцев.

РЖД-СТРАДАНИЯ

Согласно внесенным изменениям, абсолютно все, даже самые заштатные, железнодорожные переезды на дорогах общего пользования должны быть оборудованы камерами автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним, что за выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора по ст. 12.10.1. КоАП полагается либо штраф в 1000 рублей, либо лишение «прав» на 3—6 месяцев. За объезд по «встречке» машин, стоящих перед переездом, или обгон на самом переезде карается по ст. 12.15.4 КоАП — 5000 рублей штрафа или лишение в/у на 3—6 месяцев. На основании кадров, отснятых комплексами автоматической фиксации, «прав» у нас не лишают.

Таким образом, обязательное с марта 2019-го года оснащение всех переездов такими устройствами означает увеличение потока «писем счастья» на сумму 1000 или 5000 рублей в адрес автовладельцев по всей стране.

Особенно сильно цинизм этого нововведения прочувствуют водители на тех захолустных переездах, где «красный» для машин может гореть сутками — например из-за отстаивающегося на путях забытого железнодорожниками вагона.

АВТОБУСЫ БЕДЫ

Второй «автомобильный» закон, вступающий в силу в марте, касается всех, кто так или иначе связан с транспортировкой людей. Согласно поправкам в ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ряд смежных с ним актов, начиная с 1 марта все, кто занимаются автобусными перевозками, будут обязаны иметь соответствующую лицензию на этот род деятельности.

Это касается как юридических лиц, так и всяческих частников и индивидуальных предпринимателей. За нарушение требования положен штраф в размере 50 000 рублей для физлиц и до 400 000 рублей для юридических.

Такое ужесточение было спровоцировано участившимися авариями с участием междугородних автобусов, сопровождаемыми многочисленными человеческими жертвами.

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26 февраля 2019
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