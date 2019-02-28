Сколько будут стоить автомобильные номера у дилеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила тарифы на металлические таблички с регистрационными номерами: пара жестянок для автомобилей будут стоить 2000 рублей, а для мотоциклов и тракторов — 1500 «деревянных». Транзитные номера встанут в 200 рублей. А чтобы напечатать СТС (Свидетельство о регистрации транспортного средства) нужно будет заплатить от 500 до 1500 «целковых».

Стоит сказать, что изменения в федеральном законе не должны ударить по карману обычного автомобилиста. Госпошлина на номера и на сегодняшний день составляет 2000 рублей.

Напомним, что по новым правилам, покупая автомобиль в дилерском центре, отпадет надобность ехать в отделение ГИБДД: авторитейлеры получат полномочия и ставить на учет только что купленные автомобили своих клиентов, и изготавливать регзнаки. Удобно.

Но если покупать, к примеру, подержанную машину с рук, то здесь процедура усложняется: при регистрации своего транспорта в Госавтоинспекции новоиспеченный автовладелец просто получает документ о том, какой буквенно-цифровой номер присвоили авто, а сами таблички нужно будет заказывать у стороннего производителя. Правда, существует подозрение, что в некоторых регионах могут возникнуть трудности с этими изготовителями: их попросту там может не быть.