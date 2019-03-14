Столичный ЦОДД готовит водителям неприятные сюрпризы на «зебрах»

В общей сложности 200 новых камер, штрафующих водителей за непропуск пешеходов на «зебрах», планирует установить на городских улицах московский ЦОДД. Напомним, на данный момент их в городе насчитывается всего 9 штук.

«В течение 2—3 месяцев мы поставим еще 70 камер на зебрах — они будут следить, пропускают ли водители пешеходов. В прошлом году в Москве в ДТП пострадали около 3000 пешеходов, половина из них — на зебре. Камеры могли спасти многих — на трех переходах, где они уже есть, наездов больше нет», — такое сообщение распространило ведомство накануне.

ЦОДД сообщил также, что новые камеры установят в местах, где чаще всего фиксировались наезды на пешеходов, переходящих улицу по нерегулируемому переходу.