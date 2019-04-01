Почему недорогой шиномонтаж — это «развод» на деньги

Самый распространенный жульнический способ обеспечить себя платежеспособной клиентурой, для пункта шиномонтажа следующий: объявить заметно более низкие расценки, по сравнению с прейскурантом соседей-конкурентов, на «переобувку» всех типов легковушек.

Чтобы автовладельцы со всех окрестностей ехали именно к ним. Все хотят сэкономить деньги. При этом возможность сменить колеса, как правило, у большинства автовладельцев имеется только в выходные.

В результате — очередь на «переобувку», что и требуется хитреньким шиномонтажникам. А в процессе работ каждый из желающих подешевле сменить резину автовладельцев выясняет, что, например, очистка диска перед монтажом стоит тут отдельных денег!

Или каждые 5 грамм свинца в балансировочных грузиках оплачиваются отдельно. Кое-где особо «продвинутые» бизнесмены от шиномонтажа додумывались даже требовать отдельной платы за установку колес обратно на машину!