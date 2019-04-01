Почему недорогой шиномонтаж — это «развод» на деньги

Весна — настоящая страда для работников шиномонтажных мастерских. Особенно ее они любят за то, что в потоке клиентов, меняющих резину с зимней на летнюю обязательно окажется много не особо подкованных в технике автовладельцев, которым можно легко «запудрить мозги», заставив раскошелиться на ненужные услуги.
Самый распространенный жульнический способ обеспечить себя платежеспособной клиентурой, для пункта шиномонтажа следующий: объявить заметно более низкие расценки, по сравнению с прейскурантом соседей-конкурентов, на «переобувку» всех типов легковушек.
Чтобы автовладельцы со всех окрестностей ехали именно к ним. Все хотят сэкономить деньги. При этом возможность сменить колеса, как правило, у большинства автовладельцев имеется только в выходные.
В результате — очередь на «переобувку», что и требуется хитреньким шиномонтажникам. А в процессе работ каждый из желающих подешевле сменить резину автовладельцев выясняет, что, например, очистка диска перед монтажом стоит тут отдельных денег!
Или каждые 5 грамм свинца в балансировочных грузиках оплачиваются отдельно. Кое-где особо «продвинутые» бизнесмены от шиномонтажа додумывались даже требовать отдельной платы за установку колес обратно на машину!
Дополнительная прелесть такого ценообразования еще и в том, что владельцы машин, ожидающие своей очереди, даже услышав о том, как «разводят» их коллег, все равно никуда не уедут: жаль потерянного на стояние около мастерской времени.
Менее наглый, но действенный бизнес-прием — предложение за дополнительную плату смазать колесные болты или ступицы. Мол, чтобы потом проще было снимать колесо. Практическая польза от подобной операции улетучивается, как только вспоминаешь с какой легкостью несколько минут назад шиномонтажник открутил и снял колеса с вашего авто — при полном отсутствии каких-либо смазок на ступице!
Вполне рабочий «развод» клиента шиномонтажной мастерской на деньги — сообщить ему, что «соски» на колесных дисках уже совсем износились и вот-вот порвутся. Большинство автовладельцев верит профессионализму работника и платит по 100—150 рублей за каждый новый «сосок». Хотя старые могли бы еще долго прослужить.
Большинство автовладельцев сейчас старается использовать литые диски на своих авто. Для них шиномонтажные мастерские, где имеется в наличии оборудование для правки дисков, готовят свои «приколы».
Например, у половины клиентов тут может обнаруживаться погнутое «литье» колес. Разумеется, им всем рассказывают, что повреждение очень опасное и требует немедленного и не дешевого ремонта, иначе, якобы, — аварии не миновать.
Многие автовладельцы «ведутся» на такую психологическую обработку и порой оставляют на станции шиномонтажа в полтора-два раза больше денег, чем изначально рассчитывали потратить на «переобувку» машины.