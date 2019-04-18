ГИБДД создала интернет-сервис против штрафов за уже проданную машину

Оказывается, уже с 5 апреля 2019 года на сайте www.gosuslugi.ru появилась возможность дистанционно приостановить регистрацию машины. МВД создало его для граждан, транспортные средства которых уже фактически перешли в собственность нового владельца, но не были перерегистрированы последним в установленный законом срок — в течение десяти суток.

Такое случается довольно часто. Причем, новый хозяин машины, пользуясь тем, что авто все еще числится в базах ГИБДД как не его, частенько нарушает ПДД под оком камер автоматической фиксации. Ведь штрафные квитанции в этом случае пойдут прежнему владельцу транспортного средства.

Чтобы избежать этого, через 10 дней после продажи прежнему хозяину следует обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД и выяснить: за кем на данный момент числится его бывшая машина. Если она записана все еще на него, то нужно срочно снять ее с регистрации, представив договор купли-продажи.

Теперь эту операцию можно произвести не выходя из дома. Достаточно зайти под своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раздел «Регистрация транспортного средства», далее выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», непосредственно в котором находится услуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником».

При этом госуслуга будет оказана в электронном виде без посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции.