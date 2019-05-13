ГИБДД разрешила разговаривать водителям по телефону

Согласно ст. 12.36 КоАП РФ, за разговор по «мобильнику» во время управления транспортным средством предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Хотя на практике придорожные полицейские в большинстве своем не обращают внимания на ездунов, «ковыряющихся» в планшетниках или смартфонах. Или ограничиваются устным предупреждением.

Впрочем, как рассказали РИА «Новости» в ГИБДД МВД России, использовать гаджеты за рулем можно, но только при определенных условиях.

– Единственным оптимальным вариантом общения по мобильному телефону для водителя является только разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине, — цитирует агентство представителя ГИБДД МВД РФ.

Иными словами, во всех иных случаях пользоваться девайсами водителям запрещено. И, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в МВД, контроль за подобными нарушителями будет сильно ужесточен. Похоже, любители полайкать в Инстаграме блондинок из соседних машин предупреждениями уже не отделаются.