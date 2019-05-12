Пять ситуаций, когда пассажир может серьезно подставить водителя

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На водителя возложена серьезная юридическая ответственность, и перед законом он почти всегда уязвим. Этим может легко воспользоваться любой пассажир с недобрыми намерениями. Поэтому автовладельцу всегда лучше знать, что за людей он перевозит в своей машине, иначе от них можно ожидать самого неприятного.
Иван Флягин

Если человек, сидящий в салоне вашего авто, по каким-то причинам испытывает к вам личную неприязнь и задумал вам насолить, он может найти массу способов это сделать во время поездки. Причем в его силах не только пощекотать вам нервы, но и нанести существенный материальный ущерб.

Открыть на ходу дверь

Самый безобидный повод насолить автовладельцу — хлопнуть на ходу пассажирской дверью. Как минимум, такой звук во время движения напугает водителя и заставит его понервничать, потому что нечто похожее слышится при легком столкновении с другой машиной. Подобное преднамеренное действие пассажира вполне сойдет за повод тут же с ним распрощаться и высадить из автомобиля.

Порча имущества

Имейте в виду, что на вашей территории у коварного злопыхателя найдется масса способов повредить имущество. Как вариант, он может поцарапать пластиковые панели, порвать обивку сидений, открутить или отломать какую-нибудь деталь интерьера и, в конце концов, затушить об кресло сигарету.

Не пристегнуться

Не стоит забывать, что водителю, управляющему машиной, где находится пассажир, непристегнутый ремнем безопасности, грозит штраф в размере 1000 рублей, согласно статьи 12.6 КоАП. В то время, как сам нарушитель выложит за это всего лишь 500 рублей. Так что пассажир может легко отстегнуть ремень в момент остановки автомобиля инспектором ГИБДД — чем не способ насолить водителю?

Спровоцировать ДТП

Кроме того, злоумышленник, сидящий на заднем диване машины, припаркованной вдоль обочины, может ухитриться специально открыть дверь со стороны проезжей части таким образом, чтобы в нее въехал другой участник движения. Формально, виновником ДТП признают того, кто распахнул дверь, и компенсировать ремонт обоих автомобилей ему придется из своего кармана. Однако на практике зачастую это приходится делать автовладельцу, поскольку пассажир обычно пускается в бега.

Подкинуть запрещенный груз

Некоторые люди способны на самое крайнее коварство — например, подбросить в салон машины запрещенный груз, а потом обратиться с этой «проблемой» в полицию. Вариантов масса — наркотики, оружие, запрещенная химия, биоматериалы. Главное — найти в машине укромное местечко, где это первыми обнаружат стражи порядка. Так что прежде, чем приглашать в свой автомобиль незнакомца и сомнительную личность, имейте в виду, что он может легко «пришить» вам уголовную статью.

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13 мая 2019
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