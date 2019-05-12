Пять ситуаций, когда пассажир может серьезно подставить водителя

Если человек, сидящий в салоне вашего авто, по каким-то причинам испытывает к вам личную неприязнь и задумал вам насолить, он может найти массу способов это сделать во время поездки. Причем в его силах не только пощекотать вам нервы, но и нанести существенный материальный ущерб.

Открыть на ходу дверь

Самый безобидный повод насолить автовладельцу — хлопнуть на ходу пассажирской дверью. Как минимум, такой звук во время движения напугает водителя и заставит его понервничать, потому что нечто похожее слышится при легком столкновении с другой машиной. Подобное преднамеренное действие пассажира вполне сойдет за повод тут же с ним распрощаться и высадить из автомобиля.

Порча имущества

Имейте в виду, что на вашей территории у коварного злопыхателя найдется масса способов повредить имущество. Как вариант, он может поцарапать пластиковые панели, порвать обивку сидений, открутить или отломать какую-нибудь деталь интерьера и, в конце концов, затушить об кресло сигарету.