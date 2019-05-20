В России начнут конфисковывать машины у пьяных водителей

Министерство внутренних дел подтвердило, что в марте-апреле этого года направило в правительство предложение законодательно закрепить конфискацию машин за пьяное вождение. Об этом вновь неожиданно вспомнил Интерфакс.

Дело в том, что примерно тогда же, в марте 2019-го, депутаты Госдум вернулись к обсуждению законопроекта, которым предлагается изымать машины у водителей, неоднократно попадавшихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что почти годом ранее депутаты уже отправляли подобный законопроект на доработку.

На данный момент практика конфискации машины, за рулем которой автомобилист повторно попадется на пьяном вождении, с 2014-го года существует в Белоруссии. Там машина переходит в пользу государства, даже если в пьяном виде ею управлял не ее владелец, а совершенно посторонний человек.

Судя по настрою депутатов самой большой думской фракции и настойчивому желанию МВД, белорусский опыт конфискаций имеет все шансы прописаться на российской земле.