ГИБДД начала фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов

Главное, чтобы средство видеофиксации ПДД на квадрокоптере прошло метеорологическую проверку и было сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р 57145 с поправками 2017 года, о чем гласит статья 26.8 КоАП РФ. Там же закреплена законность использования автоматических систем видеозаписи в профилактике дороных нарушений (2.6.1 КоАП). Так что если сотрудник ГИБДД предъявит вам фотоснимок, сделанный дроном, вам останется только проверить наличие сертификата на данный прибор.
Причем такой способ уже использовался в качестве эксперимента на дорогах южных регионов России — Ставрополье, Кубани и Адыгее, в результате чего был собран внушительный урожай штрафов. В небо запускался беспилотник с камерой, а в служебной машине за процессом съемки наблюдал инспектор ДПС. Как только фиксировались номера автомобиля-нарушителя, об этом сообщалось ближайшим патрульным, которые его останавливали и на основании предъявленных снимков выписывали протокол.