ГИБДД начала фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов

Трудности в работе подобного оборудования возникают только в плохую погоду — во время дождя, снегопада и тумана, когда любая оптика не справляется с поставленными задачами. Кстати, полиция в ряде стран уже не первый год успешно использует квадрокоптеры в своей работе, в том числе — в выявлении правонарушений на дорогах общего пользования.

Не исключено, что в будущем подобный опыт в России будет постепенно внедрятся шире и активнее. Ведь стационарные средства видеофиксации можно установить далеко не везде, и на тех аварийных участках, где камеры отсутствуют, вполне могут быть задействованы дроны. А если их работу автоматизируют, то, скорее всего, водителям будут приходить письма счастья с фото нарушения.

Только главное, чтобы такая техника не падала на крыши автомобилей и головы пешеходов. Не так давно беспилотник «Почты России» потерпел крушение во время первого показательного запуска на глазах у высокопоставленных чиновников. К счастью, никто не пострадал, но выводы были сделаны соответствующие.