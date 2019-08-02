ГИБДД начала фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов

Фото https://niskanencenter.org
Не исключено, что если бы за безопасностью дорожного движения постоянно следили вездесущие дроны, в том числе фиксирующие правонарушения, то порядка на наших улицах-магистралях было бы больше. Но пока подобные беспилотники на службе ГИБДД у нас широко не применяются, хотя закон такой метод выявления нарушителей не запрещает.
Иван Флягин

Главное, чтобы средство видеофиксации ПДД на квадрокоптере прошло метеорологическую проверку и было сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р 57145 с поправками 2017 года, о чем гласит статья 26.8 КоАП РФ. Там же закреплена законность использования автоматических систем видеозаписи в профилактике дороных нарушений (2.6.1 КоАП). Так что если сотрудник ГИБДД предъявит вам фотоснимок, сделанный дроном, вам останется только проверить наличие сертификата на данный прибор.

Причем такой способ уже использовался в качестве эксперимента на дорогах южных регионов России — Ставрополье, Кубани и Адыгее, в результате чего был собран внушительный урожай штрафов. В небо запускался беспилотник с камерой, а в служебной машине за процессом съемки наблюдал инспектор ДПС. Как только фиксировались номера автомобиля-нарушителя, об этом сообщалось ближайшим патрульным, которые его останавливали и на основании предъявленных снимков выписывали протокол.

Трудности в работе подобного оборудования возникают только в плохую погоду — во время дождя, снегопада и тумана, когда любая оптика не справляется с поставленными задачами. Кстати, полиция в ряде стран уже не первый год успешно использует квадрокоптеры в своей работе, в том числе — в выявлении правонарушений на дорогах общего пользования.

Не исключено, что в будущем подобный опыт в России будет постепенно внедрятся шире и активнее. Ведь стационарные средства видеофиксации можно установить далеко не везде, и на тех аварийных участках, где камеры отсутствуют, вполне могут быть задействованы дроны. А если их работу автоматизируют, то, скорее всего, водителям будут приходить письма счастья с фото нарушения.

Только главное, чтобы такая техника не падала на крыши автомобилей и головы пешеходов. Не так давно беспилотник «Почты России» потерпел крушение во время первого показательного запуска на глазах у высокопоставленных чиновников. К счастью, никто не пострадал, но выводы были сделаны соответствующие.

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2 августа 2019
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