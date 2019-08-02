4 хитрости, которые помогут дешевле купить новый автомобиль

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Прийти в автосалон в конце дня
Здравая идея прийти в шоу-рум под конец рабочего дня. Желательно, чтобы у вас этот день был выходным. Вы выспались, плотно позавтракали, повалялись в кровати, посмотрели любимые передачи, пообедали, еще поспали…
И к вечеру, к самому закрытию, отдохнувший, в хорошем настроении, со светлыми мозгами и уверенной речью присаживаетесь в кресло к продавцу, который был таким же как и вы, но только сутра. Ему некогда, он уже одной ногой дома с бокалом вина или на вечеринке у друзей, а тут вы со своими расспросами и требованиями бонусов. Но не стоит его жалеть — он все еще на работе, а вы, именно сейчас, решили стать обладателем роскошного кроссовера или седана.