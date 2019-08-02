4 хитрости, которые помогут дешевле купить новый автомобиль

Не стесняйтесь давить, но делайте это с улыбкой, чтобы не раздражать продавца. Войдите в доверие, и вейте из него веревки. У дилеров всегда есть зазоры в цене, на которые они могут подвинуться. И будьте уверены, они сделают это охотнее под конец рабочего дня.

Заглянуть в шоу-рум под конец месяца или квартала

Не секрет, что продавцов премируют бонусами по результатам месяца. Поэтому не стоит приходить к дилеру в первых числах. Понимаем, что хочется, но лишнее 50—60 тысяч, а то и все 200 000, уверены, вам и самим пригодятся. Поэтому успокаивайтесь и дождитесь конца месяца, а затем смело шагайте в автосалон. В предвкушении вознаграждения, продавец охотнее пойдет на контакт и легко подвинется на определенную сумму.

То же самое и с кварталом. Лучше прийти под конец квартала, когда дилеры лезут из кожи вон, чтобы выполнить план продаж, а еще лучше перевыполнить его. Все дело в том, что и самих дилеров тоже премируют. В России это делают ежеквартально. И их бонусы и возможное увеличение квот, легко перекроют ту скидку, которую они вам дадут. А значит, это и ваш шанс тоже.