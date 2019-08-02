4 хитрости, которые помогут дешевле купить новый автомобиль

Фото: АвтоВзгляд
Что, пережили кризис и наполнилась копилка? Мечтаете поменять старый автомобиль на новый — не спешите нестись с деньгами в ближайший автосалон. Самое время выдохнуть и разработать план действий, как выторговать у продавцов хорошие скидки.
Лика Затворная

Портал «АвтоВзгляд» раздает бесплатные советы, как сэкономить на покупке новехонькой машины.

Прийти в автосалон в конце дня

Здравая идея прийти в шоу-рум под конец рабочего дня. Желательно, чтобы у вас этот день был выходным. Вы выспались, плотно позавтракали, повалялись в кровати, посмотрели любимые передачи, пообедали, еще поспали…

И к вечеру, к самому закрытию, отдохнувший, в хорошем настроении, со светлыми мозгами и уверенной речью присаживаетесь в кресло к продавцу, который был таким же как и вы, но только сутра. Ему некогда, он уже одной ногой дома с бокалом вина или на вечеринке у друзей, а тут вы со своими расспросами и требованиями бонусов. Но не стоит его жалеть — он все еще на работе, а вы, именно сейчас, решили стать обладателем роскошного кроссовера или седана.

Не стесняйтесь давить, но делайте это с улыбкой, чтобы не раздражать продавца. Войдите в доверие, и вейте из него веревки. У дилеров всегда есть зазоры в цене, на которые они могут подвинуться. И будьте уверены, они сделают это охотнее под конец рабочего дня.

Заглянуть в шоу-рум под конец месяца или квартала

Не секрет, что продавцов премируют бонусами по результатам месяца. Поэтому не стоит приходить к дилеру в первых числах. Понимаем, что хочется, но лишнее 50—60 тысяч, а то и все 200 000, уверены, вам и самим пригодятся. Поэтому успокаивайтесь и дождитесь конца месяца, а затем смело шагайте в автосалон. В предвкушении вознаграждения, продавец охотнее пойдет на контакт и легко подвинется на определенную сумму.

То же самое и с кварталом. Лучше прийти под конец квартала, когда дилеры лезут из кожи вон, чтобы выполнить план продаж, а еще лучше перевыполнить его. Все дело в том, что и самих дилеров тоже премируют. В России это делают ежеквартально. И их бонусы и возможное увеличение квот, легко перекроют ту скидку, которую они вам дадут. А значит, это и ваш шанс тоже.

Прийти к дилеру в конце года

Впрочем, два предыдущих способа хорошо работают с автомобилями, которые уже продаются какое-то время на рынке. Новинки, особенно ожидаемые, в первые месяцы нарасхват, и тут уже дилеры будут вить из вас веревки, вытянув все до копеечки.

Поэтому, если очень хочется машину, которая только-только появилась, лучше остыть и подождать до конца года. Она никуда от вас не уйдет, а лишь станет доступнее. Во-первых, те, кто торопился купить авто, уже купили по той цене, которую продиктовал дилер. Во-вторых, спустя какое-то время, ажиотаж спадает, производитель наращивает темпы производства и на складах дилеров появляются запасы.

К тому же, по итогу года дилеров снова ждет премия. И всем этим нужно пользоваться, требуя скидку или бонусы в виде дополнительных опций.

Посетить автосалон в «мертвые» месяцы

Но самый лучший способ выбить себе хорошую скидку автомобиль — заглянуть в дилерский центр в самые не выгодные в плане продаж месяцы. В России, судя по статистике, это январь, май, июль и отчасти август. Именно в эти месяцы, дилеры будут самыми покладистыми и сговорчивыми. Поэтому можно и скидку выбить, и шины в подарок получить, и коврики в салон положить, и парктроники поставить.

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2 августа 2019
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