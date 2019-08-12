За какой светотюнинг в автомобиле ГИБДД никогда не оштрафует

Чего только сегодня не продается на «алиаэкспрессах» для улучшайзинга «железного коня». Правда, не все из представленного ассортимента подпадает под установленные российским законодательством нормы. Однако тюнинг тюнингу — рознь.
Лика Затворная

Автомобиль — это транспортное средство повышенной опасности. И тот, кто им управляет, несет такую же повышенную ответственность за несоблюдение ПДД и неудовлетворительное техническое состояние автомобиля. И с тем, и с другим можно разбираться мучительно долго, вычитывая многочисленные пункты, ГОСТы, поправки и постановления о том, что является нарушением, и чего нельзя делать со своим транспортным средством.

Но порой ведь так хочется пойти в разрез с системой, например, украсив свой автомобиль разноцветными фонариками, светодиодными лентами или подсветкой днища. И, к слову, кое-что из этого списка можно установить вполне себе легально, сделав собственную машину более заметной, что, в свою очередь, положительно повлияет и на безопасность.

В ПДД довольно четко обозначено, какие световые приборы можно использовать и устанавливать на гражданских автомобилях. Если кратко, то спереди — ничего, кроме того, что светит белым, желтым и оранжевым. Сзади — белым, желтым, оранжевым и красным. При этом не допускаются светящиеся номерные рамки, потому как освещение номера причисляется к внешним световым приборам и имеет ГОСТ, нарушение которого влечет неминуемую ответственность (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ — за самовольную подсветку переднего номера — лишение прав от шести месяцев до года с конфискацией иллюминации, за подсветку заднего номера — штраф 500 рублей).

И самостоятельная установка ДХО, если заводом изготовителем дневные огни не предусмотрены в автомобили ни в каких комплектациях, также запрещена. То же касается и установки ксенона — завод не поставил — значит, это самостоятельное изменение конструкции автомобиля.

А вот что буква закона говорит о такой мелочевке, как светящиеся ниппельные колпачки или крышечки на колесные болты? А все довольно просто. Никакими нормативными актами светящиеся китайские примочки, которые россыпью продаются в интернетах, не запрещены. Как, впрочем, и светящиеся форсунки стеклоомывателей, подсветка днища и колесных дисков. И привлечь вас по ч. 3 ст.12.5 КоАП РФ сотрудник ГИБДД не сможет. Это то же самое, если бы в ГАИ начали штрафовать за катафоты.

Правда, как и везде, здесь тоже есть нюансы — вся эта иллюминация должна иметь автономное питание. Если доказать, что какие-то аксессуары из этого списка встроены в электрическую сеть автомобиля, то его эксплуатация без разрешения ГИБДД будет запрещена п. 7.18 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

За такое нарушение, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Однако если светящиеся форсунки и подсветку днища довольно хлопотно сделать автономными, то колпачки питаются либо от батареек, либо светятся сами по себе из-за специального состава, из которого они изготовлены. А это значит, что их можно ставить на радость себе и безопасности окружающих ради.

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12 августа 2019
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