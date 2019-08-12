За какой светотюнинг в автомобиле ГИБДД никогда не оштрафует

Автомобиль — это транспортное средство повышенной опасности. И тот, кто им управляет, несет такую же повышенную ответственность за несоблюдение ПДД и неудовлетворительное техническое состояние автомобиля. И с тем, и с другим можно разбираться мучительно долго, вычитывая многочисленные пункты, ГОСТы, поправки и постановления о том, что является нарушением, и чего нельзя делать со своим транспортным средством.

Но порой ведь так хочется пойти в разрез с системой, например, украсив свой автомобиль разноцветными фонариками, светодиодными лентами или подсветкой днища. И, к слову, кое-что из этого списка можно установить вполне себе легально, сделав собственную машину более заметной, что, в свою очередь, положительно повлияет и на безопасность.

В ПДД довольно четко обозначено, какие световые приборы можно использовать и устанавливать на гражданских автомобилях. Если кратко, то спереди — ничего, кроме того, что светит белым, желтым и оранжевым. Сзади — белым, желтым, оранжевым и красным. При этом не допускаются светящиеся номерные рамки, потому как освещение номера причисляется к внешним световым приборам и имеет ГОСТ, нарушение которого влечет неминуемую ответственность (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ — за самовольную подсветку переднего номера — лишение прав от шести месяцев до года с конфискацией иллюминации, за подсветку заднего номера — штраф 500 рублей).