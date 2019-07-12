Насколько эффективен химический тюнинг мотора

Для начала отметим, что Molygen Motor Protect — эта инновационная разработка европейских ученых, представляющая собой состав, специально созданный для долговременной защиты двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Продукт содержит уникальную комбинацию добавок из молибдена и вольфрама, что само по себе является принципиально новой технологией. Дело в том, что такая комбинация металлов создает одно из самых «скользких» веществ, которое минимизирует трение между подвижными деталями цилиндро-поршневой группы.

Разработчики Molygen Motor Protect утверждают, что созданная ими присадка универсальна по своему применению и проявляет свои положительные качества в любом современном автомобиле. Интрига в том, что продукт без каких-либо проблем смешивается с большинством современных моторных масел и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более того, уникальная формула препарата обеспечивает совместимость даже с самыми маловязкими маслами.