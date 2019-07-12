Насколько эффективен химический тюнинг мотора

Наглядным примером такого продукта может служить антифрикционная присадка Molygen Motor Protect, разработанная специалистами немецкой фирмы Liqui Moly. Именно этот продукт и решили протестировать эксперты портала «АвтоВзгляд» совместно с коллегами портала «АвтоПарад» на одной из редакционных машин. В качестве таковой был выбран седан Audi A6 c 2,4-литровым бензиновым мотором.
Для начала отметим, что Molygen Motor Protect — эта инновационная разработка европейских ученых, представляющая собой состав, специально созданный для долговременной защиты двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Продукт содержит уникальную комбинацию добавок из молибдена и вольфрама, что само по себе является принципиально новой технологией. Дело в том, что такая комбинация металлов создает одно из самых «скользких» веществ, которое минимизирует трение между подвижными деталями цилиндро-поршневой группы.
Разработчики Molygen Motor Protect утверждают, что созданная ими присадка универсальна по своему применению и проявляет свои положительные качества в любом современном автомобиле. Интрига в том, что продукт без каких-либо проблем смешивается с большинством современных моторных масел и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более того, уникальная формула препарата обеспечивает совместимость даже с самыми маловязкими маслами.
Теперь что касается непосредственно процесса тестирования. Чтобы проверить эффективность немецкой антифрикционной присадки после ее заливки в систему смазки, эксперты портала «АвтоВзгляд» разработали свою методику. Основной ее смысл заключается в регулярных (через фиксированные интервалы пробега) замерах расхода топлива, а также уровня шума мотора, и последующем сопоставлении полученных результатов с аналогичными данными, зафиксированными до применения препарата.
Выбор отмеченных выше показателей обусловлен спецификой действия Molygen Motor Protect. Суть в том, что данный антифрикционный препарат, в отличие от многочисленных аналогов, не содержит твердых частиц, и работает только на химическом молекулярном уровне. Благодаря этому он создает на поверхности обработанного металла прочный поверхностный слой, что обеспечивает также и защиту от износа. Такой эффект в сочетании со снижением трения способствует увеличению ресурса двигателя и уменьшению расхода топлива.
Напомним, что практические ходовые испытания Molygen Motor Protect были начаты летом прошлого года. Тогда пробег Audi A6 составлял чуть менее 110 000. км, а расход топлива, если верить показаниям дисплея, фиксировался на уровне 14 л/100 км при езде в смешанном режиме (город-трасса). Для более точного замера этого показателя была также произведена оценка реального расхода горючего с предварительным наполнением бензобака (до верха его горловины) и последующим (после длительного контрольного пробега) доливом бензина.
Проведенный на основании полученных замеров расчет показал, что реальный расход немного отличался от «электронного» и составлял 13,7 л/100 км.
Что же мы имеем сейчас, после годичного тестирования Molygen Motor Protect? Можно уверенно констатировать — положительный эффект от применения немецкой присадки очевиден. Как минимум, после заливки препарата удалось снизить расход топлива, причем достаточно заметно. Этот результат химического тюнинга приводится ниже в виде графика, отражающего динамику изменения расхода топлива относительно километража.
Как можно видеть, тестовая «обкатка» продолжительностью в 10 000 км, которой подвергся «тюнингованный» движок Audi A6, понизила расход его бензина почти на 7%. К настоящему времени, обозначив на одометре свыше 120 000 км пробега, Ауди потребляет примерно 12,8 литров горючего на 100 км пути в смешанном режиме эксплуатации. На наш взгляд, это весьма неплохой выигрыш по потреблению топлива, даже принимая во внимание некоторый разброс «энергетических» параметров бензина, продаваемого нашими АЗС.
Кроме того, отмечен положительный результат и при оценке шумности мотора. Замеры показали, что этот показатель, пусть и незначительно (примерно на 1,2 дБ), но тоже уменьшился. Мы продолжим наблюдение за отмеченными выше показателями, благо, разработчики присадки обещают стабильность ее действия на протяжении 50 тыс. км пробега после заливки. Ну что ж, проверим!..