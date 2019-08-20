Лишат ли «прав» за въезд под «кирпич» на конечной остановке автобусов

Подавляющее большинство автомобилистов на вопрос, что означает белый прямоугольник на фоне красного круга уверенно ответят, что этот дорожный знак, так называемый «кирпич», запрещает движение. И добавят, что если патруль ГИБДД поймает тебя при проезде под ним, можно лишиться водительского удостоверения. А что будет, если ты, например, проехал под «кирпич» на площадку конечной остановки автобусов или троллейбусов? Тоже лишат?

Между тем, подобные нарушения чуть ли не ежедневно совершают многие водители, — используя оснащенные «кирпичами» маршруты для объезда дорожных заторов или для быстрого проникновения к месту парковки, например. Как правило, такие граждане надеются на свое везение, уберегающее их от встречи с патрулем ГИБДД.

А когда подобное «рандеву» все таки случается, не спорят со стражами порядка, когда те начинают им рассказывать о перспективах походить полгодика пешком. На самом деле, в КоАП прописаны лишь два случая, когда за проезд под запрещающий знак положено лишение «прав». Это «выезд, в нарушение ПДД, на полосу встречного движения» и «движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением».