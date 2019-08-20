Лишат ли «прав» за въезд под «кирпич» на конечной остановке автобусов

Даже многие опытные водители, не смотря на внушительный стаж за рулем, уверены, что проезд под любой «кирпич» грозит потерей водительского удостоверения. Однако, существует масса дорожных ситуаций, опровергающих подобное «суеверие».
Максим Строкер

Подавляющее большинство автомобилистов на вопрос, что означает белый прямоугольник на фоне красного круга уверенно ответят, что этот дорожный знак, так называемый «кирпич», запрещает движение. И добавят, что если патруль ГИБДД поймает тебя при проезде под ним, можно лишиться водительского удостоверения. А что будет, если ты, например, проехал под «кирпич» на площадку конечной остановки автобусов или троллейбусов? Тоже лишат?

Между тем, подобные нарушения чуть ли не ежедневно совершают многие водители, — используя оснащенные «кирпичами» маршруты для объезда дорожных заторов или для быстрого проникновения к месту парковки, например. Как правило, такие граждане надеются на свое везение, уберегающее их от встречи с патрулем ГИБДД.

А когда подобное «рандеву» все таки случается, не спорят со стражами порядка, когда те начинают им рассказывать о перспективах походить полгодика пешком. На самом деле, в КоАП прописаны лишь два случая, когда за проезд под запрещающий знак положено лишение «прав». Это «выезд, в нарушение ПДД, на полосу встречного движения» и «движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением».

Больше ни за какие нарушения, связанные с «кирпичом», лишение «прав» в российском административном законодательстве не предусмотрено, — что бы вам не рассказывал по этому поводу остановивший вас хитренький сотрудник ГИБДД.

За проникновение под «кирпич» на конечный остановочный пункт общественного транспорта водительское удостоверение точно не отнимут. Если, конечно вы въехали на него не «против шерсти», не навстречу покидающим ее автобусам-троллейбусам. За такую наглость лишить ВУ все-таки могут.

Ну а за проезд под запрещающий знак во двор, переулок (не против движения только!), автостоянку-парковку, АЗС или тому подобное место лишение вам не грозит. Как и за езду по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью. Над ними во многих местах тоже вешают «кирпичи».

Во всех перечисленных случаях действует част 1 статьи 12.16 КоАП — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Штраф за это — 500 рублей, не более!

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ГИБДД
20 августа 2019
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