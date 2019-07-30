Завышенная проходимость: тест-драйв обновленного KIA Rio X-Line

Да кто ж не знает старика Rio? Это не просто бестселлер среди иномарок и бомба для АВТОВАЗа, но и поистине крепкая, а главное недорогая легковушка. А что можно сказать про построенный на ее базе псевдокроссовер? Все плюсы и минусы обновившегося для России KIA Rio X-Line — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Алексей Батушенко

KIA Rio X-Line — это, фактически, корейский ответ французскому Renault Sandero Stepway и его обрусевшему брату-близнецу LADA XRAY. Правда, в отличии от французов и маркетологов АВТОВАЗа, у азиатов хватило здравого смысла не называть X-Line кроссовером.

Минимального увеличения дорожного просвета и пары лишних пластиковых накладок на кузове недостаточно, чтобы превратить бюджетный хетчбэк в полноценный SUV. Rio X-Line отличается величиной дорожного просвета. Он тут вырос до 195 мм (в зависимости от размеров установленных колес).

Кроме того, X-Line подразумевает слегка измененный дизайн юбки переднего бампера, наличие пластиковых накладок на крыльях да пластиковые имитации стальной защиты бамеров.

«Автокосметологи» пытались добавить «кроссоверности» имиджу стандартного хетча и это им, в общем и целом, удалось. Машина смотрится чуть-чуть повыше, да.

Но практического (то есть бездорожного) толка от этого «боди-лифта» на самом деле лишь чуть. Дождливая погода, установившаяся в столичном регионе на время тест-драйва Rio X-Line, наглядно продемонстрировала, что внедорожные замашки модели — не более, чем имидж. Даже несмотря на то, что вроде бы изменилась геометрия подвески и даже поменялись некторые ее компоненты.

В грязи «Икс» рискует закопаться, а преодолевая бархан — разложиться на брюхе. Впрочем, обычная грунтовка ужас ни на авто, ни на обиталей салона не наведет. Да, теща может быть спокойна — до дачи машина довезет. Хотя справедливости ради стоит сказать, что увеличенный клиренс Rio полезен преимущественно в городе — меньше переживаешь по поводу возможных «задевов» за высокие московские бордюры во время парковки.

В салоне что Rio X-Line, что обычный Rio — практически идентичны. Другое дело — в базовой комплектации Rio X-Line побогаче будет, чем «начальный» Rio. Разница в стоимости самых дешевых версий этих машин составляет около 120 000 рублей. Ценник на обычный KIA Rio стартует от 764 000 рублей, а на Rio X-Line — с 885 000 рублей. И в топовых комплектациях, кстати, разброс примерно такой-же: 1,074 млн. рублей против 1,135 млн.

С точки зрения агрегатов, Rio X-Line — все тот же Rio. Под капотом, на выбор, два бензиновых «атмосферника» объемом 1,4 (100 л. с) или 1,6 (123 л. с.). В трансмиссии — либо 6-ступенчатый «автомат», либо механическая «шестиступка».

Рулится и управляется машина, в общих чертах, адекватно. По крайней мере, какие-то вопиющие «косяки» со стороны рулевого управления и подвески назвать сложно. Все ожидаемо, и не напрягает. А вот с динамикой — сложно. Сразу скажем, что человеку, предпочитающему иметь хоть какой-то «запас» под педалью газа, Rio X-Line с АКП категорически не рекомендуется.

С самым мощным 123-сильным двигателем и «автоматом» корейский хетч разгоняется за томительные 11,6 секунд. 1,4-литровому моторчику еще сложнее проворачивать механизмы корейского «автомата». С таким комплектом силовых агрегатов X-Line — вообще флегма: 12,6 «до сотни».

Единственный приемлемый для не пенсионера вариант Rio X-Line — машина с МКП и 123-сильным мотором. В этом случае мы будем иметь относительно молниеносные 10,7 секунд разгона до 100 км/ч. Да и расход бензина, скорее всего, в последнем случае будет более гуманным.

Наш тестовый Rio X-Line с АКП и 123-сильным мотором в городе при летнем, практически беспробочном и вальяжно-спокойном режиме езды постоянно подтупливал и «кушал» в среднем не менее 9 литров бензина на каждые 100 км пробега.

«На руке», как показывает опыт, цифры были бы, как минимум, на литр-полтора ниже. Только в этом случае машина доставит максимум удовольствия от вождения — в дополнение к комфорту, обеспечиваемому кучей вполне люксовых опций: подогревами руля, лобового стекла и прочего, а также бесключевым доступом и запуском мотора с кнопки, камерой заднего вида и другими приятностями.

кроссоверы
30 июля 2019
232