Завышенная проходимость: тест-драйв обновленного KIA Rio X-Line

KIA Rio X-Line — это, фактически, корейский ответ французскому Renault Sandero Stepway и его обрусевшему брату-близнецу LADA XRAY. Правда, в отличии от французов и маркетологов АВТОВАЗа, у азиатов хватило здравого смысла не называть X-Line кроссовером.

Минимального увеличения дорожного просвета и пары лишних пластиковых накладок на кузове недостаточно, чтобы превратить бюджетный хетчбэк в полноценный SUV. Rio X-Line отличается величиной дорожного просвета. Он тут вырос до 195 мм (в зависимости от размеров установленных колес).

Кроме того, X-Line подразумевает слегка измененный дизайн юбки переднего бампера, наличие пластиковых накладок на крыльях да пластиковые имитации стальной защиты бамеров.

«Автокосметологи» пытались добавить «кроссоверности» имиджу стандартного хетча и это им, в общем и целом, удалось. Машина смотрится чуть-чуть повыше, да.

Но практического (то есть бездорожного) толка от этого «боди-лифта» на самом деле лишь чуть. Дождливая погода, установившаяся в столичном регионе на время тест-драйва Rio X-Line, наглядно продемонстрировала, что внедорожные замашки модели — не более, чем имидж. Даже несмотря на то, что вроде бы изменилась геометрия подвески и даже поменялись некторые ее компоненты.