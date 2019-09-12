Мажор или бойскаут: сравнительный тест Mazda CX-5 и KIA Sportage

Это одни из самых заметных игроков сегмента, оба — локомотивы продаж марок, а еще на первый взгляд, это два совершенно разных автомобиля. «Японец» прошедшей весной пережил условный рестайлинг, который не коснулся внешности. Зато ему улучшили управляемость за счет модернизированной системы G-Vectoring Control Plus, а также обновили мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto и пересмотрели комплектации.

Прошлогодний рестайлинг KIA Sportage носил традиционный характер — кроссовер похорошел внешне, слегка преобразился внутри, обзавелся свежим мотором и обновленным списком опций.

Эти автомобили необязательно долго рассматривать, чтобы убедиться, как они непохожи. Sportage — коренастый, атлетичный, озорной и «колючий» мальчиш-плохиш. CX-5 — элегантный, аристократичный, богатый мажор в стильном костюме и с томным взглядом. У первого — внешность на любителя, второй — более соблазнителен.

На их обликах различия не кончаются, и, оказываясь в салоне, совсем нетрудно заметить глобальное расхождение в подходах между японскими и корейскими дизайнерами в оформлении интерьера. Внутри KIA царит суровый, почти немецкий порядок с классической панелью приборов, ровными рядами кнопок на центральной консоли и нехитрым дизайном. Корейцы сделали ставку на функциональность, не забыв о традиции.