Мажор или бойскаут: сравнительный тест Mazda CX-5 и KIA Sportage

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Когда в семейном бюджете наклевывается сумма на долгожданный новенький компактный кроссовер, не все спешат радоваться. Для многих особо щепетильных персон наступают тяжкие муки выбора: «японец», «кореец», «немец» или «француз». Ведь речь идет об одном из самых популярных и насыщенных сегментов. Но мы остановились на двух дальневосточных бестселлерах, которые совсем недавно пережили рестайлинг, — японском Mazda CX-5 и корейском KIA Sportage.
Иван Флягин

Это одни из самых заметных игроков сегмента, оба — локомотивы продаж марок, а еще на первый взгляд, это два совершенно разных автомобиля. «Японец» прошедшей весной пережил условный рестайлинг, который не коснулся внешности. Зато ему улучшили управляемость за счет модернизированной системы G-Vectoring Control Plus, а также обновили мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto и пересмотрели комплектации.

Прошлогодний рестайлинг KIA Sportage носил традиционный характер — кроссовер похорошел внешне, слегка преобразился внутри, обзавелся свежим мотором и обновленным списком опций.

Эти автомобили необязательно долго рассматривать, чтобы убедиться, как они непохожи. Sportage — коренастый, атлетичный, озорной и «колючий» мальчиш-плохиш. CX-5 — элегантный, аристократичный, богатый мажор в стильном костюме и с томным взглядом. У первого — внешность на любителя, второй — более соблазнителен.

На их обликах различия не кончаются, и, оказываясь в салоне, совсем нетрудно заметить глобальное расхождение в подходах между японскими и корейскими дизайнерами в оформлении интерьера. Внутри KIA царит суровый, почти немецкий порядок с классической панелью приборов, ровными рядами кнопок на центральной консоли и нехитрым дизайном. Корейцы сделали ставку на функциональность, не забыв о традиции.

В салоне Mazda также главенствует почти европейский антураж, но с уже уверенным взглядом в будущее и даже легким налетом гламура. В результате — совсем другая картина: и в мелочах, и в общем, и целом.

В отличие от KIA, у Mazda минимум элементов управления: между сидениями на центральном тоннеле прячется контроллер MZD Connect для управления медиасистемой. Монитор в виде отдельного планшета, установленного сверху торпедо, смотрится изысканнее, чем традиционный «телевизор» между дефлекторами обдува у «корейца». Японская панель приборов с тремя отдельными колодцами также оформлена куда интереснее, чем классическая корейская с двумя циферблатами.

С функциональностью и удобством расположения на водительских местах у обоих автомобилей все в порядке, при этом ощущения в каждом из апартаментов совсем разные. Эстетам и творческим натурам будет уютнее в «Мазде», педантичным и дисциплинированным «бойскаутам» — в «Киа».

Нет особых различий между японским и корейским гостеприимством по отношению к задним пассажирам. Несмотря на то, что колесная база у Sportage на 30 мм короче, чем у CX-5, невзирая на разные диваны, большой разницы в планировании пространства на втором ряду не наблюдается.

И там, и там места вполне хватает двум пассажирам, третьему устроиться будет проблематичнее из-за трансмиссионного тоннеля на полу, который в обоих авто приблизительно одинаковой высоты. Немаловажным параметром для семейного кроссовера остается размер багажника: у «Мазды» он незначительно меньше, чем у KIA — 442 против 491 л.

На нашем тесте оказались автомобили с одинаковым запасом мощности — с 2-литровыми 150-сильными моторами. В то же время оба конкурента вооружены шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Потенциальные возможности у них схожи.

Пожалуй, различия двух наших героев стираются не только в отношении комфортабельности салона, но и в оценке незаурядных ездовых характеристик. Конечно, в движении у них разные повадки, но речь не идет о плюсах и и минусах — все зависит от индивидуальных предпочтений водителя.

Реакции на педаль газа у KIA чуть острее, зато «автомат» у Mazda работает слегка расторопнее. Рулевые настройки очень похожие — нет проблем ни с информативностью, ни с адекватной реакцией штурвала — все «подрихтовано» по-немецки.

Оба кроссовера дают возможность «похулиганить» со скоростью в поворотах, где они великолепно удерживают заданную траекторию и позволяют себе незначительные крены. Что касается подвески, то у «корейца» она чуть жестче и собраннее. На волнообразном покрытии Sportage ведет себя дисциплинированнее, зато на небольших кочках в нем потряхивает слегка сильнее, чем в CX-5.

Несмотря на то, что у «японца» на 18 мм выше клиренс, чем у «корейца» (200 против 182 мм), KIA Sportage вооружен принудительной блокировкой муфты на скорости до 40 км/ч, а также системой помощи на спуске, что отсутствует у Mazda CX-5. В любом случае, обоим полноприводным городским кроссоверам под силу форсировать умеренное бездорожье.

Стоимость корейского кроссовера варьируется от 1 389 900 до 2 274 900 рублей — у Sportage еще имеется 184-сильная «четверка» объемом 2,4 л, а также дизель. Последний, правда, вот-вот покинет российскую линейку. А вот Mazda CX-5, которая доступна у нас с моторами 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (194 л. с.), обойдется в 1 612 000 − 2 415 000 «деревянных». Что в итоге?

Приходится констатировать, что с одной стороны «кореец» выглядит привлекательнее — благодаря более доступной цене. С другой стороны, «Мазда» выигрывает за счет гармоничной и привлекательной внешности и смелых дизайнерских претензий на премиум. Если учесть, что с комфортом и ездовыми храктеристиками у машин проблем нет, то выбор очевидно будет зависеть, как личных эстетических предпочтений, так и от толщины кошелька.

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12 сентября 2019
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