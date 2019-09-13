В России хотят запретить «серые» автосервисы

Дилеры сетуют, что ничтожно малая часть постгарантийного автопарка обслуживается у официалов и в независимых СТО, в то время как львиная доля пользуется сомнительными услугами неквалифицированных мастеров в «гаражах» без необходимого оборудования.

РоАД заявляет, что такое положение вещей создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения, поскольку значительная часть автомобилей на наших дорогах не соответствуют техническим регламентам, а потребитель слабо защищен законом.

Как сообщает «РИА», дилеры предложили ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание машин, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников.

При всем том, что инициативы дилеров звучат логично и обоснованно, потребитель в любом случае должен быть готов, что подобные преобразования обязательно ударят по его карману, и ремонт машин в сертифицрованных автосервисах станет «золотым».