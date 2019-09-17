Что для водителя опаснее: ограниченная или недостаточная видимость, и почему

Ограниченная видимость, как правило, носит кратковременный характер — обогнул пригорок, миновал опасный поворот, объехал сломавшуюся фуру, и нет проблем. Условия недостаточной видимости также непостоянны, но могут длиться довольно долго и представляются для водителя более трудными. В определенных случаях возникает даже полная дезориентация в пространстве, когда необходимо остановиться, не выключая аварийную сигнализацию. Чаще всего это бывает при сильном тумане, непроглядном снегопаде или обильном ливне.

Статья 19 ПДД обязывает водителя в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги включить в машине фары дальнего или ближнего света, а также противотуманные фонари. Согласно пункту 7.1, водитель должен использовать аварийную сигнализацию во всех случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство, и такая формулировка вполне соответствует условиям недостаточной видимости.

Ну, и, конечно, скорость движения автомобиля в такой ситуации должна быть минимальной.При этом необходимо соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущим транспортом, учитывая продолжительность тормозного пути в случае экстренной остановки.