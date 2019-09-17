Что для водителя опаснее: ограниченная или недостаточная видимость, и почему

Впереди нас ждет ненастное межсезонье, и характерные для этой поры туман, дожди, снегопады и хмурые короткие световые дни. Условия недостаточной видимости могут продолжаться круглые сутки, так что это не самое комфортное время для водителей. А если еще приходится постоянно ездить в местах с ограниченной видимостью, то таким путешественникам не позавидуешь и вовсе. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что недостаточная и ограниченная видимость — это далеко не одно и то же…
Закон требует точных и конкретных формулировок, и понятия «недостаточная» и «ограниченная» видимость" подробно растолковываются в пункте 1.2 «Правил дорожного движения».
Как уже было сказано выше, условия недостаточной видимости возникают в основном в связи природными явлениями — сумерками, дождем, снегопадом, туманом. Сюда же можно отнести, например, дым от лесного пожара или низкое яркое солнце на закате, сильно слепящее глаза. Причем, правила указывают конкретный предел обзорности — менее 300 метров.
Под ограниченной видимостью подразумевается какое-либо препятствие по ходу движения в виде изгиба дорожного полотна, рельефа местности, растительности, строений, сооружений или иных объектов, в том числе других транспортных средств. Согласно ПДД, ограничение таких условий составляет 100 метров.
Ограниченная видимость, как правило, носит кратковременный характер — обогнул пригорок, миновал опасный поворот, объехал сломавшуюся фуру, и нет проблем. Условия недостаточной видимости также непостоянны, но могут длиться довольно долго и представляются для водителя более трудными. В определенных случаях возникает даже полная дезориентация в пространстве, когда необходимо остановиться, не выключая аварийную сигнализацию. Чаще всего это бывает при сильном тумане, непроглядном снегопаде или обильном ливне.
Статья 19 ПДД обязывает водителя в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги включить в машине фары дальнего или ближнего света, а также противотуманные фонари. Согласно пункту 7.1, водитель должен использовать аварийную сигнализацию во всех случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство, и такая формулировка вполне соответствует условиям недостаточной видимости.
Ну, и, конечно, скорость движения автомобиля в такой ситуации должна быть минимальной.При этом необходимо соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущим транспортом, учитывая продолжительность тормозного пути в случае экстренной остановки.