Зачем многие водители отключают систему ЭРА-ГЛОНАСС, и какой за это штраф

На сегодняшний день такое оборудование в обязательном порядке должно устанавливаться на новые машины заводом-изготовителем, либо за счет дистрибьюторов. Если автовладелец ввозит в страну авто с пробегом, купленное за границей, то ему придется самостоятельно устанавливать «тревожную кнопку» за свой счет.

Первые датчики, которыми оснащались автомобили пять лет назад, регулярно грешили неисправностями. Одни вовсе никак не реагировали на клавишу SOS, а другие наоборот самопроизвольно срабатывали и самостоятельно связывались с оператором. Причем это считалось довольно частым явлением. По инструкции в таких случаях необходимо обращаться к официальному дилеру, а для временного устранения проблемы приходилось отключать питание или отсоединять сам датчик.

С течением времени производитель постепенно дорабатывал и совершенствовал систему, исправляя прежние ошибки, но многие из водительской братии раз и навсегда невзлюбили лишний «жучек» в своей машине и до сих пор предпочитают благополучно обходиться без него. Тем более, что в Сети теперь легко отыскать самые разнообразные способы «нейтрализовать» модуль ГЛОНАСС.