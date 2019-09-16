Зачем многие водители отключают систему ЭРА-ГЛОНАСС, и какой за это штраф

Фото https://communaute-auto.macif.fr
Законопроект об оборудовании всех автомобилей в России системой ЭРА-ГЛОНАСС вступил в силу в 2014 году, и с тех пор пережил несколько корректировок. Почему же бывалые водители в массовом порядке отключают эту вроде бы полезную функцию, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

На сегодняшний день такое оборудование в обязательном порядке должно устанавливаться на новые машины заводом-изготовителем, либо за счет дистрибьюторов. Если автовладелец ввозит в страну авто с пробегом, купленное за границей, то ему придется самостоятельно устанавливать «тревожную кнопку» за свой счет.

Первые датчики, которыми оснащались автомобили пять лет назад, регулярно грешили неисправностями. Одни вовсе никак не реагировали на клавишу SOS, а другие наоборот самопроизвольно срабатывали и самостоятельно связывались с оператором. Причем это считалось довольно частым явлением. По инструкции в таких случаях необходимо обращаться к официальному дилеру, а для временного устранения проблемы приходилось отключать питание или отсоединять сам датчик.

С течением времени производитель постепенно дорабатывал и совершенствовал систему, исправляя прежние ошибки, но многие из водительской братии раз и навсегда невзлюбили лишний «жучек» в своей машине и до сих пор предпочитают благополучно обходиться без него. Тем более, что в Сети теперь легко отыскать самые разнообразные способы «нейтрализовать» модуль ГЛОНАСС.

Вторая причина, по которой многие водители это делают — боязнь попасть под прослушку. Ведь устройство представляет собой электронное средство связи со встроенными динамиком и микрофоном. Теоретически при необходимости у спецслужб не возникнет никаких проблем, чтобы воспользоваться такой возможностью, несмотря на конституционное право каждого, гарантирующее неприкосновенность частной жизни.

Но на конкретного человека выходят только в том случае, если его персона действительно представляет государственный интерес, а такое внимание надо «заслужить». Чаще всего ГЛОНАСС «обезвреживают» не совсем порядочные сотрудники корпоративных автопарков, предпочитающие использовать топливные карты не только в служебных целях, но и для личной выгоды. Их заставляют это делать страшные подозрения, что руководство отслеживает машину с помощью этого устройства, дабы контролировать расход топлива. На самом деле на практике для этого проще использовать другие средства.

Пока у частных водителей в этом смысле развязаны руки по одной простой причине — никакого штрафа за отсутствие системы ГЛОНАСС на борту автомобиля в данный момент не предусмотрено. При этом не стоит забывать о том, что исправно работающая «тревожная кнопка» призвана решать такие важные задачи, как обеспечение оперативного прибытия экстренных служб на место аварии, и, как следствие — снижение количества ДТП со смертельным исходом.

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17 сентября 2019
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