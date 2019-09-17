Как водители «попадают» на штраф за разворот через прерывистую осевую

Большинство водителей реагируют лишь на какие-то конкретные «раздражители» типа «кирпича», сплошной, либо пунктирной разметки и тому подобные. И полностью игнорируют при этом прочие знаки и указания, порой полностью отменяющие действие «основного раздражителя».
Максим Строкер

Как поступает большинство водителей, когда требуется развернуться, а осевая линия — сплошная? Некоторые, конечно, плюют на запрет и разворачиваются прямо через нее, пользуясь тем, что поблизости нет патруля ГИБДД. Ведь за это полагается штраф 1000—1500 рублей и редкий сотрудник ДПС пройдет мимо столь наглого нарушения ПДД.

Тем более, что некоторых нарушителей в такой ситуации удается «развести» на более серьезное правонарушение, убедив такого персонажа в том, что он в процессе разворота еще и выехал на «встречку» — со всеми вытекающими для него перспективами лишиться водительского удостоверения.

Поэтому законопослушный водитель для разворота будет двигаться до ближайшего перекрестка или искать в сплошной осевой линии разрыв — участок с пунктирной разметкой, позволяющий пересекать ее без претензий со стороны закона. Завидев прерывистую, большинство из нас просто дожидаются, когда проедет встречный транспорт и разворачиваются, не обращая более ни на что своего внимания.

И тут может выясниться, что ПДД при этом все таки оказались нарушены. Дело в том, что не смотря на наличие пунктирной осевой, разворот в данном месте бывает все-таки не разрешен.

Например, ПДД запрещают разворот в целом ряде мест, в том числе в «местах остановки маршрутных транспортных средств» и «в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров». То есть возле автобусной или трамвайной остановки разворачиваться нельзя. Как и на извилистой улочке, например.

Причем, не только при на наличии прерывистой осевой разметки, но и там где на асфальте ее нет вовсе. За это, согласно части 1 статьи 12.15 КоАП, за «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части» полагается 1500 рублей штрафа.

Кроме того, вы можете находиться в зоне действия знака 4.1.1 — «Движение прямо». Развернувшись тут через пунктирную (или отсутствующую) осевую разметку, вы немедленно станете потенциальным «клиентом» для ГИБДД по статье КоАП 12.16 часть 2 — «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными». Этот грех «стоит» 1000—1500 рублей штрафа.

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17 сентября 2019
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