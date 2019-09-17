Как водители «попадают» на штраф за разворот через прерывистую осевую

Как поступает большинство водителей, когда требуется развернуться, а осевая линия — сплошная? Некоторые, конечно, плюют на запрет и разворачиваются прямо через нее, пользуясь тем, что поблизости нет патруля ГИБДД. Ведь за это полагается штраф 1000—1500 рублей и редкий сотрудник ДПС пройдет мимо столь наглого нарушения ПДД.

Тем более, что некоторых нарушителей в такой ситуации удается «развести» на более серьезное правонарушение, убедив такого персонажа в том, что он в процессе разворота еще и выехал на «встречку» — со всеми вытекающими для него перспективами лишиться водительского удостоверения.

Поэтому законопослушный водитель для разворота будет двигаться до ближайшего перекрестка или искать в сплошной осевой линии разрыв — участок с пунктирной разметкой, позволяющий пересекать ее без претензий со стороны закона. Завидев прерывистую, большинство из нас просто дожидаются, когда проедет встречный транспорт и разворачиваются, не обращая более ни на что своего внимания.