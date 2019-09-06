Оперный «бaс»: тест-драйв обновленного Mercedes-Benz V-klasse

Фото: АвтоВзгляд
На такой машине только в оперу ездить, — безапелляционно отбрила доча-подросток при первой встрече с Mercedes-Benz V-klasse. Я, если честно, тоже испытал некий внутренний диссонанс, когда впервые знакомился с машиной. В простецкой «джинсе», рядом с монументально-обтекаемой антрацитовой «тушей» на AMG-дисках, я сам себе смотрелся как инородное тело в некой законченной картине. Для V-klasse нужна спецодежда — нет, не в прямом смысле. А как минимум добротная «тройка» или, может быть, фрачная пара, думал я. Но только поначалу…
Алексей Батушенко

Похожие мысли, судя по всему, посещают большинство тех, кто смотрит на Mercedes V-klasse со стороны. Характерный профиль, четкие линии выштамповок на боковинах, рельефный капот, хитроумный рисунок светодиодов в фарах головного света и, разумеется, массивная трехлучевая звезда на «морде» — все настраивает на серьезный и деловой лад в духе «человека в футляре».

По крайней мере, на российского потребителя этот антураж действует преимущественно так. На самом же деле, чопорная внешность этого минивена скрывает вполне дружелюбный и где-то даже сибаритский норов. С поправкой на имидж бренда, разумеется. Внутри он гораздо интереснее и «человечнее», чем кажется снаружи, надо сказать.

На тест «АвтоВзгляду» досталась версия в 6-местном исполнении — с четырьмя отдельными «капитанскими» креслами на втором и третьем ряду, раскладным столиком между ними и здоровенными стеклянными «панорамами» в крыше. Функционально — аналог большого внедорожника (полный привод у него присутствует, кстати), но с тем отличием, что по салону можно ходить, а боковые двери легко распахиваются на всю ширину даже в условиях самой плотной парковки. Они тут, естественно, сдвижные, с электроприводом и бесшумные.

Пассажирам тут, конечно, раздолье, — благодаря комфортным кожаным креслам с вентиляцией-подогревом и возможностью их трансформации, а также материалам отделки салона, от которых так и веет добротной «настоящестью», — да простят меня лингвисты за этот неологизм. Но на самом деле, максимальную дозу внимания со стороны конструкторов и дизайнеров получили не пассажиры, а тот, кто сидит за рулем Mercedes V-klasse.

Он тут не водитель «маршрутки», дело которого доставить «верхушку» компании в аэропорт. Драйвер V-klasse не будет завидовать гражданину, пилотирующему, например, Mercedes GLS! У него точно также есть все, что ожидаешь от большого Mercedes: комфорт посадки (только еще выше и лучше видно дорогу), фирменные мерседесовские «фишки», типа «планшетника» мультимедийной системы, управляемого джойстиком и сенсорной панелью, системы кругового обзора, распознавания знаков и слежения за разметкой, небольшой и хваткий руль, обернутый кожей…

Кстати, о руле. Не могу не отметить, что он установлен почти вертикально, по-легковому, а не горизонтально-автобусно как в том же Volkswagen Multivan. Рулить V-klasse однозначно удобнее. Про возможность «подружить» мультимедиа Mercedes со всеми основными носителями и смартфонами даже и упоминать, по-моему, не стоит — само-собой, как говорится.

С помощью Linguatronic подсистемы мультимедийного комплекса Comand, водитель может не только общаться с машиной, но и с обитателями салона. В том числе, галерки. Этот своеобразный интерком ловит каждое его слово и транслирует в динамики, расположенные у кресел пассажиров третьего ряда. Чтобы капитану лайнера не нужно было по два раза повторять команды экипажу.

Очень полезная штука, как показала практика. Особенно, когда в салоне ухает Rammstein, а детям на третьем ряду вздумалось побеситься: срочно рявкнуть на подрастающее поколение в целях восстановления конституционного строя на борту — легко. Среди условных недостатков компоновки салона V-klasse можно назвать отсутствие прохода между водительским сиденьем и задней частью салона, как это сделано в том же VW Multivan. Зато вместо него тут разместился подлокотник со встроенным ящиком, а еще пара подстаканников для задних пассажиров. Охладить или подогреть напиток — пожалуйста!

А вот с точки зрения комфорта V-klasse точно может дать фору большинству машин премиального сегмента. Та легкость, с которой он проходит даже внушительные неровности, не по зубам не только другим «минивенам», но и многим седанам-кроссоверам. В последний момент ты замечаешь на траектории машины изрядно просевший асфальт (например, на месте строительных «раскопок»). Мгновенно понимаешь, что уже не успеваешь ни отвернуть, ни сбросить скорость, стискиваешь зубы в ожидании зубодробительного удара подвески и скрежета отрываемого бампера… И ощущаешь вместо этого лишь небольшое покачивание кузова и негромкое интеллигентное бум-бум от колес. Шикарно.

Да любой Multivan в аналгичной ситуации так бы грохотал всеми своими замечательными потрохами и подбрасывал седоков, что просто пришлось бы останавливаться и осматривать машину в предчувствиях большого ремонта. Но за комфорт приходится платить. Рулится V-klasse все-таки менее остро своего, пожалуй, единственного конкурента — детища Volkswagen. Не принципиально, но чувствуется.

Зато динамика — очень даже! В компании с 190-сильным дизелем, полным приводом и 7-ступенчатым «автоматом» Mercedes V-klasse набирает 100 км/ч чуть более, чем за 9 секунд. Для такой «тушки» — еще как достаточно. Пожалуй, единственный параметр, по которому он уступает какому-нибудь премиальному кроссоверу — геометрия кузова. Колесная база минивена достаточно велика, 3200 мм, при том, что дорожный просвет не особо велик — 160 мм. В остальном — сплошные преимущества.

Очень удобно в офис ежедневно ездить за его рулем, с высоты своего положения с усмешкой наблюдая за суетой всяких седанчиков где-то внизу. Парковаться в самом узком месте — тоже без проблем, камеры по кругу в помощь, как говорится. За город по трассе — вообще идеально. Скоростной автобан — родная стихия V-klasse. И на парковке пафосного ресторана-оперы-театра, кстати, он тоже прекрасно смотреться будет: окружающие, кто понимает в дорогих машинах, прекрасно осведомлены, что такой «автобус» стоит больше 7 000 000 рублей. Но… Все-таки в личное пользование наши граждане предпочитают приобретать не V-klasse, а всякие GLE и GLS. Дикие люди. Хотя и с деньгами…

авторынок, кроссоверы
6 сентября 2019
153