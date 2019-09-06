Оперный «бaс»: тест-драйв обновленного Mercedes-Benz V-klasse

Похожие мысли, судя по всему, посещают большинство тех, кто смотрит на Mercedes V-klasse со стороны. Характерный профиль, четкие линии выштамповок на боковинах, рельефный капот, хитроумный рисунок светодиодов в фарах головного света и, разумеется, массивная трехлучевая звезда на «морде» — все настраивает на серьезный и деловой лад в духе «человека в футляре».

По крайней мере, на российского потребителя этот антураж действует преимущественно так. На самом же деле, чопорная внешность этого минивена скрывает вполне дружелюбный и где-то даже сибаритский норов. С поправкой на имидж бренда, разумеется. Внутри он гораздо интереснее и «человечнее», чем кажется снаружи, надо сказать.

На тест «АвтоВзгляду» досталась версия в 6-местном исполнении — с четырьмя отдельными «капитанскими» креслами на втором и третьем ряду, раскладным столиком между ними и здоровенными стеклянными «панорамами» в крыше. Функционально — аналог большого внедорожника (полный привод у него присутствует, кстати), но с тем отличием, что по салону можно ходить, а боковые двери легко распахиваются на всю ширину даже в условиях самой плотной парковки. Они тут, естественно, сдвижные, с электроприводом и бесшумные.