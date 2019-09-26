Оштрафует ли ГИБДД за парковку на «лежачем полицейском»

Вынужденная парковка машины на «лежачем полицейском» — отнюдь не экстравагантный способ заявить о себе окружающим. В некоторых случаях это чуть ли не единственный вариант оставить машину не мешая другим участникам движения. Подобным образом приходится поступать автовладельцам-клеркам, работающим в офисных зданиях, в окрестностях которых с парковочными местами дело обстоит не самым лучшим образом.

Аналогичные проблемы, кстати, ежедневно решают обитатели новостроек-«человейников» в пригородах мегаполисов, создатели которых даже не пытались всерьез думать о транспортно-паковочных проблемах будущих владельцев квартир в гигантских высотках.

И там, и там зона расположения «лежачего полицейского» становится объектом интереса граждан с точки зрения парковки.

Причем совершенно не важно, к какому типу относится искусственная неровность — так официально именуются «лежачие полицейские». Они, как мы знаем, бывают принципиально двух типов.

Первые — выполнены из резиновых элементов полукруглого или трапециевидного сечения и занимают на дороге участок не более метра протяженности проезжей части. Что заметно облегчает задачу не парковаться на «лежачем полицейском», — если таковую перед собой поставить.