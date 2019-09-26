Оштрафует ли ГИБДД за парковку на «лежачем полицейском»

На вопрос о возможности оставить машину на «лежачем полицейском» доморощенные юмористы обычно отвечают, что за это полагается тюремный срок, как за насилие по отношению к представителю власти. Существует ли в природе серьезный ответ по этой теме?!
Максим Строкер

Вынужденная парковка машины на «лежачем полицейском» — отнюдь не экстравагантный способ заявить о себе окружающим. В некоторых случаях это чуть ли не единственный вариант оставить машину не мешая другим участникам движения. Подобным образом приходится поступать автовладельцам-клеркам, работающим в офисных зданиях, в окрестностях которых с парковочными местами дело обстоит не самым лучшим образом.

Аналогичные проблемы, кстати, ежедневно решают обитатели новостроек-«человейников» в пригородах мегаполисов, создатели которых даже не пытались всерьез думать о транспортно-паковочных проблемах будущих владельцев квартир в гигантских высотках.

И там, и там зона расположения «лежачего полицейского» становится объектом интереса граждан с точки зрения парковки.

Причем совершенно не важно, к какому типу относится искусственная неровность — так официально именуются «лежачие полицейские». Они, как мы знаем, бывают принципиально двух типов.

Первые — выполнены из резиновых элементов полукруглого или трапециевидного сечения и занимают на дороге участок не более метра протяженности проезжей части. Что заметно облегчает задачу не парковаться на «лежачем полицейском», — если таковую перед собой поставить.

Второй тип искусственных неровностей делают в виде «волны асфальта», плавно (или не очень) вздымающейся по всей ширине дороги. Такие искусственные неровности порой бывают по 5—7 метров в длину, занимая, фактически, целое парковочное место — жуткий дефицит в вышеописанных условиях.

Тщательное изучение актуального российского законодательства не обнаруживает в нем прямых запретов на парковку на «лежачем полицейском». Однако всегда следует помнить, что искусственная неровность устанавливается, как правило, не просто так.

Очень часто их ставят, например, перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Как известно, парковаться на расстоянии ближе пяти метров к «зебре» запрещено ПДД и чревато штрафом, а в некоторых городах, как в столице, еще и эвакуацией машины на штрафстоянку.

В этом случае за стоящую на «лежачем полицейском» машину автовладелец может расстаться с достаточно чувствительной суммой денег. Кроме того, искусственные неровности достаточно часто устанавливаются на улицах, где парковка запрещена вообще или по четным/нечетным дням. В таких условиях стоянка на «полицейском» наказывается как парковка в неположенном месте.

парковка, штрафы, ПДД, пешеходы, зебра, эвакуаторы, платная парковка
26 сентября 2019
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